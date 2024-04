Juegos Bolivarianos de la Juventud: Brithany Moncayo se colgó el primer oro

La halterofilia es una disciplina deportiva que ha dado muchas alegrías al país, y esto se volvió a reflejar en los Juegos Bolivarianos de la Juventud que se desarrollan en Sucre, Bolivia. La tricolor Brithany Moncayo logró ser la mejor sobre la plataforma y se llevó la presea de oro en la división de los 55 kilogramos, inaugurando el medallero dorado de la delegación ecuatoriana.

“Estoy muy feliz, muy contenta, porque me he sacrificado mucho entrenando. Cuando es la hora de la competencia es cuando se ven las cosas, todo tu sacrificio, todo lo que te esfuerzas para obtener el primer lugar”, dijo Brithany, quien tuvo una fuerte lucha con la colombiana Gelen Torres para quedarse con el primer puesto.

En el arranque Moncayo culminó segunda con un registro de 79 kg en su segundo intento. El tercero por 82 kg lo falló. Torres se impuso en esta modalidad con 83 kg. Así, todo se definiría en el envión, en el que la ecuatoriana mostró mejor desempeño y supo jugar sus cartas para que la colombiana salte primero a la plataforma. En su segundo intento Moncayo se puso segunda con 94 kg, mientras que Torres lideraba con 96 kg.

Para la última oportunidad Brithany subió su marca hasta llegar a 101 kg, obligando a la cafetera a salir primero para errar los 100 kg que había pedido. La tricolor luego quiso imponer 103 kg, pero falló. No obstante, el título ya estaba asegurado.

Al final Moncayo ganó con un total de 180 kilos, ante los 179 de Torres. “En el arranque sentía que me faltó un poquito más, pero en el envión me fue excelente. Cuando levanté los 101 kg sentí mucha felicidad. Los 103 ya los había hecho entrenando. Lo quería hacer ahora para que sea marca oficial, pero me pesó mucho de un lado”, explicó

La deportista detalló que su siguiente retó será “un Panamericano en Colombia y voy a seguirme preparando para salir mucho mejor que ahora”.

El levantamiento de pesas aportó en total con cuatro medallas de bronce para Ecuador, gracias a Doménica Endara (40 kg), Elkin Betancourt (49 kg), Jimmy López (61 kg) y José Teca (81 kg).

La halterista tricolor con la presea de oro que consiguió en Sucre. CORTESÍA COE

Pero la alegría del Team Ecuador no fue completa, ya que se conoció que Julio César Sambonino, entrenador de levantamiento de pesas de la delegación tricolor, falleció en la Villa Bolivariana.

A través de su página en Facebook el Comité Organizador de la competencia expresó sus condolencias por la muerte del entrenador tricolor. “Estamos con un alto dolor y expresamos nuestro sentir a la familia del país de Ecuador”, señaló.

La Organización Deportiva Bolivariana también lamentó la muerte de Sambonino, expresó sus condolencias y decretó tres días de duelo “dentro de la familia bolivariana”.

El alcalde de Sucre, Enrique Leaño, señaló que el entrenador fue encontrado sin vida en la Villa Bolivariana y se presume que falleció por una “falla cardíaca”. Añadió que se realizarán las gestiones para la repatriación del cuerpo.

