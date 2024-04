El calvario de Rafael Nadal

El campeón de 22 grandes, ausente desde el 5 de enero, no supera problemas físicos y se perderá la primera cita sobre tierra

Rafael Nadal anunció que no participará en el Masters 1000 de Montecarlo.

Nada le sale a Rafael Nadal como tenía previsto. Los anuncios de renuncia de un nuevo torneo, pocos días antes de su puesta en marcha son algo recurrente en el jugador balear que confirmó su ausencia del Masters 1000 de Montecarlo, un evento que ha conquistado once veces.

Figuraba dicho torneo como el punto de partida de la temporada de tierra a la que se aferraba Nadal, su esperanza y también la de todos los seguidores que se resisten a contemplar la paulatina y progresiva retirada a un lado del ganador de veintidós grandes.

Lea también: Eidy Macías y otro paso más hacia la UFC

Pero la baja en el evento del Principado de este 2024 empieza a recordar, lamentablemente, el desierto competitivo en el que se vio involucrado hace un año, cuando se lesionó en el Abierto de Australia del 2023, en el partido de segunda ronda ante el estadounidense Mackenzie McDonald.

Bronny James se declara elegible en el draft, pero deja la puerta abierta a la NCAA Leer más

Después fue detectada una lesión en el psoas ilíaco de la pierna izquierda, que empezó a tachar de su calendario, uno tras otro, torneos como el de Doha, Indian Wells, Barcelona y los Masters 1000 de Montecarlo, Madrid y Roma.

El balear, de 37 años, optó por asumir la realidad a la que le abocaba su cuerpo y en una multitudinaria rueda de prensa advirtió de que el final de su carrera estaba cerca.

Fue en mayo de 2023 cuando indicó que el curso había terminado para él y que su intención era volver a estar sano. Mirar de un tirón hacia este 2024, al que consideró como el último como profesional, con Roland Garros y los Juegos Olímpicos de París 2024 como grandes retos, como escenarios aparentemente perfectos para un obligado colofón.

Pero nada le sale a Nadal como tenía previsto. Las imágenes y los videos de su preparación, de su retorno a las pistas, de su exigida puesta a punto son aire fresco para el seguidor que se aferra a su permanencia, que se niega a su adiós.

Fallece un entrenador de Ecuador en los Juegos Bolivarianos de la Juventud Leer más

El balear se ejercitaba con aparente normalidad en su academia. Sobre tierra. Pero la falta de información sobre un traslado a Montecarlo generaba dudas, levantaba sospechas.

“Están siendo tiempos difíciles para mí deportivamente hablando. Desgraciadamente os comunico que no voy a jugar en Montecarlo. Simplemente mi cuerpo no me deja”, indicó sin rodeos Nadal del que se apuntaba, recientemente, una dolencia en la espalda que dejaba en el aire su puesta en escena en los primeros eventos de tierra.

“Sigo trabajando y esforzándome al máximo cada día con la ilusión de poder competir en torneos que han sido muy importantes para mí, la realidad es que a día de hoy no puedo. No me queda más que aceptar la situación e intentar mirar hacia el futuro inmediato manteniendo la ilusión y las ganas para darme la oportunidad de que las cosas mejoren”, concluyó el ganador de veintidós Grand Slam.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!