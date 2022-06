El boxeador Julio Castillo acudió a los pasados Juegos Olímpicos de Tokio como abanderado de Ecuador y promesa de medalla. Sin embargo, la poca preparación cambió sus planes: fue debut y despedida, y se habló incluso de un posible retiro, tras no conseguir el objetivo en su tercera participación en un evento de este tipo.

Hoy el pugilista, subcampeón mundial en 2019 en la categoría 91 kilos, disputa los Juegos Bolivarianos en Valledupar con la energía renovada para empezar otro ciclo olímpico.

"Hay mucha ilusión con París, por eso volví a entrenar", expresó a Efe Castillo, quien superó el domingo 26 de junio su primer escollo en el ring del Parque de la Leyenda Vallenata 'Consuelo Araujo Noguera'.

Myriam Núñez, recuperación a pasos de gigante Leer más

En el estreno demostró que la llama está encendida. Volvió a arder dentro de él y ganó su combate con puntuación de 5-0 sobre el peruano José María Lúcar, una carta fuerte de la delegación inca con un paso por Tokio 2020 entre sus logros.

"No fue fácil porque el peruano también es olímpico y tiene su rodaje, pero yo respeto a todos mis rivales arriba del ring. Nunca menosprecio a nadie. Solo salí a hacer lo mío y se ganó. Trabajé tranquilo, sin exagerar, sin buscar una lesión o algo", sostuvo el ecuatoriano de 34 años.

'Yula', como es conocido, está lejos de pensar en el retiro; en Valledupar lo comprobó. No le dio chance a su rival y exhibió toda su experiencia en su quinta participación en unos Bolivarianos. "Arriba del ring uno sabe cómo está. Ya me di cuenta que estoy bien. Me dejó buenas sensaciones", señaló el pugilista, quien también clasificó a Londres 2012 y Rio 2016.

Allí, en medio de la efervescencia del público vallenato, conocedor del boxeo, reafirmó que no colgará los guantes: "La gente especula, pero el que siente es uno y el que sabe hasta dónde puede llegar es uno. Confío en mis capacidades y en mi disciplina a la hora de entrenar. El que da la última palabra es el deportista".

Su decisión ha sido seguir en el ring. Tiene pendiente esa medalla olímpica para Ecuador. Sus condiciones y palmarés lo avalan para creer en sus posibilidades.

Tiene oros en Bolivarianos y Sudamericanos, dos platas y un bronce en Panamericanos, sumados al segundo lugar en el Mundial en 2019.

JULIA, LA CHISPA ADECUADA

La pequeña Julia, de apenas 2 años, fue una de las motivaciones de Castillo para volver a boxear. Cortesía

A su vida llegó la chispa adecuada: su hija Julia, de ocho meses. Nació después de los Olímpicos para endosarle la suficiente motivación para seguir después de frustrarse en Tokio por esos dos años sin peleas de preparación que, al final, pasaron factura.

"Quiero regalarle muchas medallas a mi hija y que se sienta orgullosa de mí en un futuro. Todavía quiero dar un buen resultado para mi país en el boxeo", comentó Castillo sobre sus razones para mantenerse en combate.

Sus sensaciones en Valledupar son positivas, pues dijo haberse entrenado muy bien para la competencia y comprobó que la parte física está "excelente" gracias al trabajo que realizó en resistencia. Sin embargo, confesó que vive este evento del ciclo "con mucha nostalgia".

Johana Ordóñez, la disconformidad de los Juegos Bolivarianos 2022 Leer más

"Creo que pueden ser mis últimos Juegos Bolivarianos y hay mucha nostalgia, y a la vez mucho amor porque esto es lo que me gusta, me llena de mucho amor. Los quiero disfrutar", afirmó.

Irá tras el oro en su siguiente combate. Este jueves 30 de junio enfrentará a Marlon Andrés Hurtado, de 18 años y considerado la nueva sangre del boxeo colombiano, en la categoría pesado (81-91K). Ya dio muestra de su potencial ante el chileno Andrews Salgado, en una pelea que el réferi debió suspender.

"Es un buen muchacho y tiene buen talento, pero arriba el ring gana el mejor", anticipó Yula.

Sobre lo que viene para el equipo ecuatoriano, Castillo solo espera que puedan tener "buena preparación con competencias, que es lo que no tuvimos en Tokio, y no hemos tenido hasta ahora".

Subrayó que "se deben arreglar las situaciones políticas en Ecuador en el tema del deporte, y de ahí para allá yo creo que podríamos llegar bien" a los eventos del ciclo olímpico y a la gran cita en París 2014.