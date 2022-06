Dos competencias, dos podios. La ciclista ecuatoriana Myriam Núñez se proyecta como la figura de estos Juegos Bolivarianos en el equipo nacional, tras colgarse este domingo 26 de junio la medalla de plata de la ruta individual femenina, dos días después de conseguir el oro en la contrarreloj.

Con un tiempo de 3 horas, 23 minutos, 26 segundos y 1 centésima, la riobambeña de 27 años, quien llega con apenas dos meses de entrenamiento y tras cuatro de haber sufrido un accidente que casi le quita la vida, se quedó a poco del oro, que terminó en manos de la chilena Aranza Villalón, quien hizo 3:23:26:00. El tercer lugar fue para la colombiana Ana Cristina Sanabria (3:23:30:00).

Johana Ordóñez, la disconformidad de los Juegos Bolivarianos 2022 Leer más

“Agradecida con Dios. Siempre lo voy a decir: creo que después del accidente estas dos medallas (oro en contrarreloj y plata en ruta) son lo mejor que me puede estar pasando. La confianza que me hacen sentir no tiene precio”, dijo emocionada la deportista, que esta temporada vive su primera experiencia con un equipo profesional en Europa: el Massi Tactic.

Más allá de las medallas, Núñez ponderó el rendimiento general del equipo nacional femenino de ciclismo que la acompañó, con colegas como Ana Vivar, Carol Masabanda y Michela Molina, a quienes agradeció el apoyo y dijo que les esperan mejores logros.

“Las niñas de la selección han cumplido un gran trabajo. El deseo de tener en un futuro un equipo de mujeres ecuatorianas para poder correr a nivel internacional es posible”, auguró Myriam.

Prev Next Jefferson Cepeda se ubicó tercero en la ruta de Valledupar. Cortesía

strid Gavidia (-57 kg) y Bryan Garboa ( -60 kg), plata y bronce, en ese orden. Cortesía

Ya en la rama masculina de la misma ruta individual, el podio también tuvo presencia ecuatoriana. El quiteño Jefferson Cepeda se quedó con el bronce de la prueba, tras hacer 3 horas, 34 minutos y 22 segundos, superado solo por los colombianos Aldemar Reyes (3h 33:16.00) y Rodrigo Contreras (3h 33:16.01), oro y plata respectivamente.

Hasta el cierre de la edición el país sumaba 8 medallas, repartidas en 1 de oro, 3 de plata y 4 de bronce. Además de Núñez, las dueñas de las otras dos medallas de plata de Ecuador son la judoca Astrid Gavidia, en -57 kilogramos, y la karateca Ileana Miranda, en kumite -55 kg.

Para este lunes 27 de junio la jornada del equipo tricolor será intensa. Entran en competencia las tiradoras ecuatorianas que asistieron a los Juegos Olímpicos de Tokio, Marina Pérez y Diana Durango, quienes estarán compitiendo en pistola 25 metros en la división femenina; mientras que en judo a las 10:00 pisará el tatami de Valledupar el medallista de plata de los Juegos Panamericanos 2015, Freddy Figueroa.