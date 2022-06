La marcha ecuatoriana en estos Juegos Bolivarianos 2022 estará estrictamente circunscrita a solo tres deportistas: Jordy Jiménez, en los 20 km masculino, Karla Jaramillo (20 km damas) y Magaly Bonilla (35 km damas). Sobre esta nómina, la andarina Johanna Ordóñez hace pocos días levantó una queja formal en la que asegura que fue afectada al no ser considerada, pues en los 20 km femenino, dice, ha tenido el mejor rendimiento deportivo de la temporada, uno de los 2 criterios para ser convocada.

De acuerdo con los incisos de selección del área de marcha de la Federación Ecuatoriana de Atletismo (FEA), clasificaron a Valledupar: “El/la atleta mejor ubicado en el Campeonato Mundial de Marcha por Equipos 2022”; mientras que el otro criterio reza: “El segundo cupo se otorga al atleta, de acuerdo a su rendimiento deportivo en la temporada 2022”.

Basándose en eso, Ordóñez argumenta que se están “desviando” los criterios.

“En el Campeonato Mundial de marcha de Oman, ninguna de las marchistas cumplió con el primer requisito, ya que todas competimos en los 35 km, no en los 20 km. De ahí que para llevar a los Bolivarianos a una representante en esa distancia se debió haber considerado el segundo punto, donde tengo la mejor marca nacional (1h29:58), y me he ubicado en todos los eventos entre las 8 mejores de la competencia”, manifiesta.

Según sus registros en 20 km, Ordóñez ostenta como su mejor tiempo los 1:29:58 que consiguió en la competencia de marcha de Podebrady, en República Checa, donde subió al podio en tercer lugar. Además, tiene la tercera mejor marca nacional del año con 1:33:44 con la que fue segunda en el Nacional Interclubes y fue tercera en el Sudamericano de Lima.

“El miércoles 22 de junio acudí a la oficina de Manuel Bravo, pero no me recibió. Intenté también llegar a él por medio de Jefferson Pérez para que nos agende una reunión, pero tampoco le respondió. ¿Qué es lo que se oculta? ¿Por qué se irrespetan los criterios? Si cumplo con todos los criterios y no me quieren llevar porque no les da la gana, pues que den la cara y digan ‘no quiero llevar a esta atleta, porque no es de mi agrado o del grupo de mi agrado’”, precisó indignada.

EXPRESO consultó sobre este particular al presidente de la Federación Ecuatoriana de Atletismo, Manuel Bravo, quien aseguró que la deportista omite que “los mismos criterios de selección dicen claramente que la asistencia a los Bolivarianos está condicionada a cupos y los eventos avalados por la FEA”.

“El atletismo bolivariano tiene 54 pruebas, entre damas y varones. El Comité Olímpico Ecuatoriano otorgó cupos para apenas 18 damas y 18 varones en nuestra disciplina... Si fuese como dice la deportista deberíamos llevar a 2 por prueba y lamentablemente eso no lo podemos hacer. Tendríamos más de 100 en la delegación”, precisó Bravo, quien dijo haberle respondido a Johanna el 20 de junio en una carta firmada.

Pero la preocupación de Ordóñez va más allá. Tras los Bolivarianos, seguirá el Mundial de Atletismo, del 15 al 24 de julio, en Oregon, Estados Unidos, para lo cual, dice, hasta el momento no le han notificado nada, aún cuando conoce que a sus compañeros ya les están tramitando los visados para la justa.

“Para Estados Unidos cumplo con el primer criterio de clasificación, tanto por marca mínima como por ranking mundial de la World Athletics. Es verdad que la cláusula menciona algunos eventos, pero en ningún lado dice que esos sean determinantes, ya que tampoco prohíbe competir en otros eventos y que esos no sean válidos”, precisó.

Johanna finaliza asegurando que solo busca un trato justo y los mejores resultados para Ecuador.

“Siempre he buscado los mejores torneos en Europa porque ahí está la verdadera competencia. Soy la cuarta en el escalafón nacional para Oregon. Sé que Paola Pérez, quien es tercera, hará 35 km en el Mundial, por lo que subiría al tercer lugar para hacer los 20 km. Ahora dicen que Glenda Morejón está entre las dos distancias, de manera si decide los 20 km bien cabría en los 35, pero hasta el día de hoy no me llaman para tramitar los visados y todo el papeleo. En su lugar me enteré que sí le están haciendo los papeles a Paula Torres que en cambio es sexta en el ranking”, apostilló.

ORBE, BRONCE EN KARATE

Cristina Orbe salió del repechaje para subirse al podio. Cortesía

La delegación ecuatoriana en los Juegos Bolivarianos de Valledupar 2022 sumó este sábado 25 de junio una nueva medalla, luego de que la karateca tricolor Cristina Orbe subiera al podio de la kata individual femenina, tras ubicarse tercera. Esto luego de superar en el repechaje del torneo a la deportista colombiana Natalia Pachón.