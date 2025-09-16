¿Juega Hincapié? Alineación y cómo ver Athletic Club vs Arsenal | Champions League

Arsenal, equipo del ecuatoriano Piero Hincapié, enfrentará este martes al Athletic Bilbao en el inicio de la Champions League

Arsenal visita a Athletic Bilbao en el inicio de la Champions League 2025-26.

Este martes 16 de septiembre de 2025, Arsenal, equipo del ecuatoriano Piero Hincapié, debutará en la fase de liga de la UEFA Champions League 2025-26 frente a Athletic Club de Bilbao.

(Te invito a leer: Champions League 2025-26: Hora, fecha y dónde ver los juegos de los ecuatorianos)

El partido se jugará desde las 11:30 (hora de Ecuador) en el estadio San Mamés, en España.

Debut del Arsenal de Hincapié en la Champions League 2025-26

El equipo inglés, dirigido por Mikel Arteta, llega a este duelo con un plantel lleno de talento y ambiciones renovadas para esta temporada europea.

Piero Hincapié podría debutar con Arsenal en Champions League. Cortesía

Entre sus principales figuras destacan Noni Madueke, Declan Rice y el delantero sueco Vyktor Gyokeres, quien ha sido una de las revelaciones ofensivas del conjunto londinense.

A pesar de la expectativa por ver al defensor ecuatoriano, Piero Hincapié, todo indica que comenzará el encuentro desde el banco de suplentes.

Así se jugará la fecha 1 de Champions League 2025-26: Hora, fecha y dónde ver EN VIVO Leer más

San Mamés será el escenario del choque entre ingleses y vascos

Del otro lado, Athletic Bilbao, dirigido por Ernesto Valverde, también presenta un equipo competitivo con jugadores clave como Iñaki Williams, Oihan Sancet y Álex Berenguer.

Sin embargo, los leones lamentarán la ausencia de Nico Williams, una baja sensible por lesión que podría afectar el poder ofensivo del conjunto vasco.

Las alineaciones de Athletic Bilbao y Arsenal





¿Dónde ver Arsenal vs Athletic en Ecuador? Hora y canal de TV

Para los aficionados ecuatorianos que deseen seguir de cerca el desempeño de Hincapié y el debut de Arsenal, el partido será transmitido en vivo a través de la plataforma digital Disney+ y el canal de televisión pagada ESPN.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!