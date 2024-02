La exjudoca Estefanía García: de gloria a cazatalentos

Estefanía García Mendoza ha transitado de una exitosa carrera como deportista de alto rendimiento a convertirse en una apasionada entrenadora de judo en la Federación Deportiva de Manabí, específicamente en el complejo California de la ciudad de Portoviejo.

Desde mayo del año anterior, cinco meses después de anunciar su retiro del tatami (tipo de suelo para la práctica del judo), ha estado compartiendo su experiencia y conocimientos con jóvenes judocas, contribuyendo al desarrollo de ese deporte en la región.

A pesar de que inicialmente no consideraba la posibilidad de ser entrenadora, García, a sus 35 años, encuentra gran satisfacción en trabajar con los jóvenes, transmitiéndoles los secretos y valores del judo. Reconoce el potencial existente en Manabí para nutrir las futuras selecciones ecuatorianas en diversas categorías, destacando a talentosos deportistas como Blanca Chalá, Miguel Posligua y Matías Zamora, quienes han obtenido importantes logros a nivel nacional e internacional.

“Ser entrenadora no era una de mis prioridades, sin embargo, estar con los chicos, enseñarles los secretos del judo, compartir mis experiencias, me ha permitido seguir disfrutando de este deporte al que le he dedicado la mayor parte de mi vida”, afirmó García, quien representó al país en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, Río 2016 y Tokio 2020+1.

García obtuvo la presea dorada en sus primeros Juegos Panamericanos de Toronto 2015. archivo

Aunque recibió la propuesta de entrenar a la selección nacional de Ecuador, García ha decidido por el momento concentrarse en su labor en Portoviejo: “Me propusieron ser entrenadora del equipo nacional… quizás más adelante asuma esa responsabilidad, pero por ahora preferí trabajar acá en Portoviejo”.

Su compromiso se refleja en la preparación de los judocas manabitas para importantes competencias nacionales e internacionales, como el selectivo nacional que tendrá lugar el 8 de marzo próximo, el cual determinará la selección ecuatoriana para los Juegos Bolivarianos de la Juventud, a cumplirse desde el 4 de abril en Bolivia.

