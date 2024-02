Carlos Vera Santos, el tercer ecuatoriano inicia el sueño en la UFC

No dejar de luchar por los sueños. Ese es el mensaje que quiere transmitir Carlos Vera Santos, quien, a sus 36 años, se convertirá este sábado 17 de febrero en el tercer ecuatoriano en llegar a la compañía más importante de artes marciales mixtas: la UFC. En diciembre pasado, recibió el llamado y firmó contrato por 3 peleas.

Si bien el debut del tricolor se pactó para el 9 de diciembre de 2023, contra el peruano Daniel Marcos, aceptando el reto con solo 2 semanas de aviso; la pelea se canceló por problemas de visado de su rival.

Pensar que en la puerta del horno se quemaba el pan, ‘desinfló’ a Carlos, pero lo tomó como una prueba más, de las miles que ha superado. Y es que se considera un “guerrero”, por lo que estaba seguro de “que el momento iba a llegar”. Y se dio.

El camino ha sido largo, pero mañana por fin tendrá su debut y no será en cualquier escenario. Pequeño, como llaman al manabita, será parte de las peleas preliminares del evento UFC 298, cuyo combate estelar es por el título de peso pluma entre Topuria y Volkanovski.

La prueba será durísima, pues aceptó la pelea también con solo 3 semanas para prepararse. Su rival será el japonés Rinya Nakamura, quien llega invicto con un récord de 8 victorias y cero derrotas. El oriundo de Manta saltó como reemplazo de Brady Hiestand, quien era el primer rival del peleador nipón y quedó fuera por lesión.

Nakamura (d) es especialista en lucha y llega con récord de 8 victorias y cero derrotas. Archivo

Tomar una pelea sin tener un campamento completo implica un gran riesgo, Carlos lo sabe. Pero también es consciente de que su batalla más difícil es contra el tiempo. “No tengo 23 años para esperar más, negarme a una pelea no es opción. Me ofrecieron el combate y dije: ‘Listo, vamos’”. Ahora deberá demostrar en el octágono que está hecho para quedarse en UFC.

Con 3 semanas de preparación, el ecuatoriano sabe que no debe caer en el juego de pelea de Nakamura, cuya especialidad es la lucha, sin dejar de pensar en que tiene poder de noqueo. “Con mi equipo hemos afinado detalles, no puedo meterme en el terreno donde él es más fuerte. Voy a pelear de pie y si me lleva al piso, mi jiu-jitsu será mi mejor arma”.

Llegar a UFC ya es un sueño cumplido para el tricolor, quien será el primero de los tres ecuatorianos en la compañía en subir al octágono este 2024.

A pesar de tener 36 años, Carlos dice sentirse “fuerte y preparado”, y aseguró que siempre confió en que llegaría. “Conocí muchos peleadores talentosos que desistieron, pero yo decía si otros pueden ¿por qué yo no? Quiero dar el ejemplo a mi familia y a la gente de Ecuador, que con trabajo duro todo se logra”.

