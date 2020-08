Juan Zapata: "Los incidentes en el Capwell nos dieron la razón"

El reinicio de la Liga Profesional de Fútbol del Ecuador, previsto para el próximo 15 de agosto, dependerá de la curva de contagios de COVID-19 en ciudades como Quito, actualmente, la que más infectados congrega a nivel nacional.

Un golpe de realidad al fútbol Leer más

Así lo dejó entrever este sábado 1 de agosto Juan Zapata, director general del ECU-911 quien, durante una entrevista en el programa Futboleros, de Radio i99, reveló que la cantidad de llamadas de ciudadanos con síntomas del nuevo virus ha bajado un 10 % a nivel nacional, pero en Quito ha subido un 33 %.

Zapata también explicó por qué se aprobó el protocolo de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) que dio luz verde al inicio de torneos como el de Segunda Categoría, antes que la LigaPro:

⏯ En nuestro programa de ayer nos acompañó Juan Zapata (@CapiZapataEC), director general del @ECU911_ . Mira el programa completo ➡️ https://t.co/rg1kduoqw4 pic.twitter.com/3dqGZ3xhqt — Futboleros (@FutbolerosEC_) August 2, 2020

“No es lo mismo un partido Barcelona-Emelec que un partido de Segunda Categoría en relación a aglomeraciones. El fútbol ecuatoriano no es que no se ha permitido el reinicio por el partido en sí, por 22 ciudadanos que van a jugar fútbol, sino por lo que hay alrededor. Ya los incidentes en el Capwell (durante el aniversario de la barra Boca del Pozo) nos dieron la razón, es por eso. En la Segunda Categoría se mantienen los protocolos, pero no es que le lleva 10.000 personas afuera del estadio, es diferente la situación (…) ¿Usted en un clásico del Astillero me puede garantizar que no haya gente afuera de los estadios? Es muy complicado porque el fútbol levanta pasiones”.

En caso de que la situación epidemiológica de las ciudades sedes no mejore en los próximos días, desde el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional, del cual Zapata es miembro, se analizan medidas alternativas que permitan dar paso a la reanudación del campeonato: “Por ejemplo, determinar una sola sede o que los equipos de Pichincha, si los números continúan así, jueguen de local entre ellos las primeras fechas”.

Finalmente, el funcionario hizo un llamado a la ciudadanía para acatar las medidas de bioseguridad y evitar así la propagación del coronavirus:

“Lo que queremos es compromiso ciudadano. No hagan banderazos, no vayan a hacer aglomeraciones en los estadios; los barrios no se reúnan en las calles a tomar. Hay que entender que es una normalidad diferente. (…) No hay plan si la agente no apoya. Es imposible poner un policía alado de cada hincha y que entiendan que no deben salir. El mejor plan es la conciencia. Clubes deben pedir a sus hinchas esto y que no hayan problemas con las autoridades", subrayó Zapata.