Juan Pablo Pagano: "Leonardo Campana no llega aún a su nivel más alto"

Cuando existe una sinergia de trabajo en el mundo del fútbol, muchas cosas buenas pueden salir de ahí. Ese es el caso de Juan Pablo ‘el Pollo’ Pagano, terapeuta físico personal de uno de los futbolistas ecuatorianos del momento, Leonardo Campana, delantero del Inter Miami.

Y es que el buen nivel que vive el artillero tricolor en Florida, Estados Unidos, no es casualidad, sino un trabajo que lleva realizando hace meses en conjunto con el profesional argentino, quien ha colaborado ya con varios deportistas de renombre mundial como el futbolista Paulo Dybala, los tenistas Diego Schwartzman o Juan Martín del Potro, entre otros.

- ¿Cuál es el antes y el después de Leo con su trabajo?

- Primero, creo que hizo muy bien en llegar a Miami y estar con su familia, cerca de Ecuador (antes jugó en Europa). Es verdad que al principio tuvo un estrés fuerte por no saber lo que iba a pasar, pero siempre es importante tener cerca a la familia.

- ¿Qué le dijo usted la primera vez que se conocieron?

- Él tenía muchas ganas de ser el Leo Campana del Sub-20, así que nos planteamos ese objetivo y le dije: “Entrenemos duro”. Fue muy fácil trabajar con él desde el principio y así seguimos hasta el día de hoy.

- ¿Es muy receptivo?

- Sí, totalmente, Leo sigue las indicaciones al pie de la letra y siempre está abierto a aprender. La disposición a hacer lo que se necesite y cuando sea, es lo mejor que tiene. No pone excusas, por muy cansado que esté, él lo hace y bien. Es mucho más fácil para mí.

- ¿Qué tipos de trabajos físicos realiza en sus sesiones?

- A las 5 de la tarde comenzamos a trabajar con baños fríos, ejercicios de estiramiento y mucho de osteopatía (terapia manual). Eso le ayuda a liberar la tensión de los entrenamientos, no solo a nivel muscular, sino también emocional. Él está muy enfocado en eso.

- ¿Alguna dieta en específico que él sigue?

- Sí, pero la dieta de él es muy simple: en el desayuno come las frutas que el club le entrega, lo mismo con la comida del mediodía. Ya en la tarde tiene prohibido picar cualquier tipo de alimentos... solo un chocolate y tomar mate, eso a Leo le encanta. Mientras que en las noches le recomiendo no consumir harinas, sino un poco de arroz y pescado, o algo de carne.

- ¿Siente diferencias usted de trabajar con otros futbolistas y luego con Campana?

- Leo es un chico joven, pero muy experimentado a la vez, tiene esa combinación de madurez mental, a pesar de su corta edad (23). Por ejemplo, Dybala es un jugador talentoso y profesional como todos, pero a él le cuesta un poco más la concentración, de ahí que trabajo un poco más con él en postemporada. No es lo mismo porque viene muy cansado.

- ¿Qué sensaciones le dejan las últimas actuaciones de Leo?

- Me deja la seguridad de que aún no llega a su nivel más alto, está creciendo día a día al lado de Leo Messi y Sergio Busquets. Leo tiene ese plus de ser fuerte y maduro, pero hoy no está al máximo de su potencial.

- ¿Qué tanto puede elevar su rendimiento al lado de Messi?

- Creo que mucho. Lo que Messi aportará más que nada es a la técnica de Campana, y ya lo está haciendo. Hoy en día Leonardo lee mejor el juego y está enfocado todo el partido. Eso a la larga trae muchos beneficios, pues ningún jugador que haya estado con Messi, Busquets o Jordi Alba van a ser lo mismo que eran antes. Ese también es el caso de Dixon Arroyo; va a mejorar mucho.

- ¿Cuánto le falta a Leo para alcanzar su máximo rendimiento?

- Pronto, está encaminado a llegar a un nivel que nos va a sorprender a todos; lo veo trabajando muy bien y con mucha confianza. Sabe lo que quiere y para dónde tiene que ir. El techo para él es inimaginable. Este año ha sido muy bueno, pero en el 2024 creo que va a dar la sorpresa. El Campana del Sub-20 va a volver.

- ¿Qué le dice el papá del jugador, Pablo Campana?

- Está muy contento, siempre está apoyándolo en todo lo que necesite. Tenemos un buen diálogo entre los 3 a la hora de tomar una decisión. Pero Pablo me apoya mucho, de hecho, si no hubiese sido por la confianza que me depositó, Leo no se hubiera abierto tanto conmigo.

- ¿Veremos a Campana al 100 % en la selección ecuatoriana de fútbol?

- Leo está preparado y trabajando para eso. Él quiere estar ahí, así que estamos a la espera de que el técnico haga el llamado. Estamos listos.

