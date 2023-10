Juan Pablo Buch: "Barcelona definirá si podemos seguir soñando"

Técnico Universitario enfrenta este domingo 1 de octubre a Barcelona en el Monumental y su DT reconoce la complejidad del rival, pero lo enfrentará con “valentía”, dice. Tras un tumultuoso fin de semana, luego del empate (2-2) contra Independiente del Valle, Juan Pablo Buch llega en tensión, pues un dirigente del Rodillo Rojo señaló al entrenador colombiano como responsable de aquel empate, algo que no le gustó, y puso su renuncia.

Sin embargo, la plantilla y la fanaticada lograron que el timonel se retracte y el pasado lunes 25 de septiembre volvió a los entrenamientos para trabajar el duelo contra Barcelona en Guayaquil. Para Buch, el equipo ambateño es uno de los que pregonan mejor fútbol en esta segunda etapa, por lo que mantienen viva la ilusión de ganar la etapa o al menos terminar en puestos de torneos internacionales.

- ¿Cómo le cayeron las críticas de la semana pasada?

- Ya dimos la vuelta a la página. Hemos desarrollando un buen trabajo a lo largo de la temporada, somos un equipo que muestra comportamientos que hablan bien de lo que hacemos día a día; pero Independiente del Valle es un equipo muy importante, campeón de América, sabíamos que iba a ser un partido difícil... Por ahí nos sorprendieron al no ubicar un 9 fijo, incluyeron a (Junior) Sornoza como falso 9, nos hicieron superioridad numérica en la mitad del campo en el primer tiempo, pero mejoramos en el segundo.

- ¿Algo que lamentar?

- Además del resultado, haber perdido a nuestro capitán. Hoy nos enfocamos en Barcelona, es un rival de mucha historia, pero nosotros confiamos en nuestro trabajo. Vamos a ofrecer un espectáculo en Guayaquil.

- En la primera etapa ya enfrentaron al Ídolo (2-2), pero era el equipo de Bustos. ¿Identifica cambios con López?

- Sí, totalmente, es diferente. El cambio de entrenador, la cancha (ahora serán visitantes), hacen que la planificación del partido sea otra. Barcelona hoy en día tiene a un entrenador uruguayo que goza y gusta de los centros, así han llegado los goles frente a Liga (Q) y Cuenca. Hay que descifrar esos patrones. Nuestro equipo los ha analizado bien y ahora hay que llevarlos a la práctica.

- Las estadísticas de Técnico Universitario en el Monumental no son buenas, ¿cómo equilibrarán la balanza?

- Desde hace cuatro años que no ganamos en Guayaquil y, curiosamente, yo estuve en esa victoria cuando era asistente del ‘profe’ Cheche (Hernández). Ganamos 1-0. Esas experiencias sirven para plantearnos ser más competitivos ahora, siendo un equipo muy inteligente, aunque sabemos que son dos contextos diferentes. Sé de qué somos capaces. No podemos absorber por el juego de los dueños de casa.

- Pelean en la parte alta de la segunda etapa y en la acumulada van por cupos a torneos internacionales. ¿Qué los ilusiona más?

- Las dos tablas son muy importantes, nos lo planteábamos en la mitad del torneo, en la para. Son dos frentes. En la segunda etapa todos los equipos arrancamos desde cero, indistintamente del nombre o historia, y obviamente en la segunda debíamos estar en la pelea. Son dos objetivos distintos, pero iguales. Cómo nos vaya en una tabla nos ayudará a crecer en la otra. Pero somos conscientes de que en la tabla acumulada el objetivo es llegar a un torneo internacional. Somos soñadores, no es imposible llegar la final. Este partido contra Barcelona nos marcará si podemos o no seguir soñando por la etapa.

- ¿Por qué renunció el fin de semana pasado?

- Por múltiples factores, lo del sábado simplemente detonó la decisión. Sin embargo, ese capítulo quedó atrás, no me debe seguir afectando. Ya se tomó la decisión de seguir por el bien del proyecto, por el bien de un objetivo. Debemos seguir por ello, sabiendo que somos un cuerpo técnico nuevo y tenemos nuestra trayectoria y recorrido, y la capacidad que hemos demostrado no es de hoy, sino desde que llegué como asistente técnico. Tengo la tranquilidad de seguir trabajando de la misma manera.

- ¿Qué pasó para que revierta su decisión?

- Cuando se lo dije a mi familia, me apoyaron. Saben lo que pasamos los entrenadores a la interna y cómo nos podemos sentir, todo lo que sufrimos. Sin embargo, al hablar con los jugadores, al escuchar sus argumentos y palabras, entendí el compromiso que he construido y tengo con ellos desde el primer día. Hay muchos jugadores que están acá porque soy la cabeza del proyecto, y dejarlos habría sido darle la espalda a ese respaldo que he recibido dentro y fuera del campo. Somos una familia, (tenemos) una relación estrecha y eso pesó mucho para reconsiderar la decisión. Además del apoyo de los hinchas, que al día siguiente se hicieron presentes con mensajes, llamadas y videos. Eso fue muy bonito.

- ¿Tras el impase cómo queda su contrato?

Se acordó finalizar el torneo y evaluar de manera inteligente y madura lo mejor para Técnico Universitario y Juan Pablo Buch. Yo siempre he puesto el bienestar de la institución por (encima de) el mío, así que veremos al final de la temporada.

