Juan Martín del Potro demostró que su ‘magia’ sigue intacta durante una clínica de tenis desarrollada en el club Jacarandá, de la capital. La Torre de Tandil enseñó a varios pequeños deportistas algunos trucos con la raqueta en medio de los aplausos de quienes observaban la clase y que seguían todos los movimientos del argentino, quien llegó a ubicarse entre los cinco mejores tenistas del mundo.

Del Potro afirmó que disfruta de esta nueva etapa de su vida, sin las presiones del circuito profesional y apoyando a los nuevos talentos. “Mi palabra puede llegar a los niños, a los que puedo aportar ideas y transmitir mi experiencia. Las enseñanzas que nos da el deporte quedan para toda la vida”, dijo.

Sobre qué se necesita para que tenistas sudamericanos lleguen a los primeros lugares, el argentino enfatizó que “trabajo, disciplina, mucho esfuerzo y gente que acompañe a la formación del jugador”.

El argentino hizo una paralización en su carrera, debido a una lesión en la rodilla que no le ha permitido poder competir con normalidad. Pese a esto, durante su paso por Quito confesó que espera ser parte del US Open, que se disputará desde finales de agosto, para que sea su ‘último baile’.

“Lo que más tengo es la ilusión y deseo de poder pisar, seguramente por última vez, la cancha del US Open, que es muy especial, donde pasé los días más felices de mi carrera”, afirmó el argentino.

Del Potro demostró que su 'magia' sigue intacta con la raqueta. CORTESÍA MAIN COURT

Reflexionó que este anhelo debe ir de la mano con la lucha contra el problema en la rodilla, que hizo que desde el 8 de febrero del año anterior no dispute un torneo. “Mi cuestión física y mi problema de la rodilla hacen que el deseo sea muy alto, pero la realidad está un poco separada. Algo que he aplicado en mi carrera es que nadie me quite la ilusión. Es un desafío personal y disfruto del proceso. Si logro entrar a la cancha, sería cerrar mi carrera de la mejor manera”, manifestó.

Enfatizó que “no somos máquinas” y el gran esfuerzo que realizan los tenistas en el circuito profesional les termina pasando factura.

En el US Open, Del Potro se coronó campeón en 2009 tras una final histórica ante Roger Federer, quien era en ese momento el número 1 mundial. Sobre esa conquista, resaltó que “ganar un Grand Slam es coronarte dentro de la historia del tenis. Cuando era niño, mi sueño era ganar un torneo grande o llegar a ser el número 1. Está por encima de todos los logros de mi carrera”.

También destacó sus participaciones en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y Río 2016, donde alcanzó las medallas de bronce y plata. “El poder representar a mi país fue algo increíble. Más allá de conseguir medallas, aprendí mucho de otros deportes y de otros atletas”, dijo la Torre de Tandil.