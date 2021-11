Juan Carlos León recibió con calidez y alegría a EXPRESO en su domicilio y junto a su familia conversó de este gran 2021 que atraviesa al mando de 9 de Octubre. Sus amigos emelecistas y barcelonistas le deben parrilladas por las victorias a sus clubes, aunque reconoce que no han conseguido nada y que están mentalizados en cerrar la temporada lo más arriba posible. Hoy vive un sueño y espera definir en esta semana su futuro con el Súper 9, ya que su contrato culmina en diciembre.

- Han sorprendido a los grandes del fútbol local, ¿cómo se vivió ese día después del 1-4 en el Monumental?

Plata no entra ni a la convocatoria con el Real Valladolid y peligra para la selección Leer más

Al otro día tuvimos entrenamiento normal como siempre (ríe). Estamos enfocados en un objetivo en esta segunda etapa que es ir a la final. Nos dimos cuenta que podíamos competir por el primer lugar y es lo que buscamos. Ojalá nos alcance. Nosotros seguimos soñando partido a partido, más allá de Barcelona era clave ganarles para el paso que teníamos que dar. Es como una vida más. Barcelona representa algo especial, yo jugué ahí y teníamos esa pica de que nos ganaron con un gol de penal cuando sabíamos que podíamos empatarlo.

- ¿Cuál fue el partido bisagra para soñar alto?

Cuando le ganamos a Católica al final de la primera etapa. Pensamos que iban a salir con otra estrategia porque es un equipo ofensivo, y nos sorprendió que no salieron de su campo y nos dimos cuenta que nos respetaban. La primera fecha de la segunda etapa era con Liga y le ganamos (4-0), ellos venían de clasificar en Brasil y tuvimos una buena tarde. Con eso nos dimos cuenta que podíamos luchar.

La familia es un sostén clave para que León pueda trabajar con calma. Christian Vásconez / Expreso

- ¿Cuál es la receta del éxito en 9 de Octubre?

El trabajo y mucha disciplina. Tengo un grupo de jugadores que son muy profesionales. A los equipos o empresas las hace su talento humano y ese ha sido un aspecto que nos ha potenciado a la interna. Es un equipo de obreros, no hay estrellas. Si no estamos engranados, no sobresale ninguno y si uno pretende sobresalir del resto, no nos va bien. Son personas humildes y sencillas, acá no tenemos poses, esos típicos líderes nocivos o estrellas, no hay egos. Los egos se quedan en el parqueadero, todos son tratados por igual. Somos como un tren si se daña algo se descarrila todo. No somos muchos en todo el club, pero se multiplican con la fuerza que trabajamos.

- Tuvo que estabilizar a la interna por factores externos, las acusaciones contra el presidente, Dalo Bucaram y la amenaza a Diego Lara, que involucraba al club. ¿Cómo hizo para que esto no afectara?

Los mensajes de Byron Castillo tras su encontrón con los hinchas Leer más

Cuando nosotros estábamos en la Serie B fue bastante complicada la situación, era tiempo de pandemia y todos los dardos apuntaban a nuestro presidente (Dalo Bucaram) y nos sentíamos acosados. Nos miraban de otra forma y decíamos por qué con nosotros si somos empleados del club, pero aprendimos a vivir con eso. Este año fue más llevadero, nos acostumbramos a las especulaciones. Lo de Diego Lara fue irrisorio. Nosotros hicimos un pedido formal que no nos pite, porque, a nuestro parecer, expulsó mal a Orlin Quiñónez contra Independiente del Valle, pero de eso a amenazarlo, no. Yo hasta el día de hoy conozco a la hinchada del 9 de Octubre. Además, si alguien sale a hacerle algo a alguien no lo hace con su nombre. Quisieron desestabilizarnos, pero a la interna estamos bien. Hubo tres instituciones que salieron a respaldar eso y los demás clubes ni se pronunciaron porque era lógico que era algo que se había fraguado para desestabilizarnos. Nos concentramos en el partido ante Orense y lo pudimos ganar.

- Hoy pasa un gran momento, pero lo cierto es que en el inicio del torneo se especulaba de su salida por malos resultados.

Prácticamente me botaron (ríe). De ese tiempo recuerdo que tuve el apoyo de los jugadores de la dirigencia, que fue importantísimo, y salimos de ese momento, hicimos algunos cambios y tuvieron que salir algunas personas que eran nocivas para el equipo y se fue depurando el grupo y nos fue uniendo más porque estábamos separados. Contratamos a unos jugadores que nos tienen muy compactos. Soy de las personas que las críticas y ratos difíciles me impactan más que los de alegría. Y en ese sentido de estar afuera a vivir este buen momento lo tomo con claridad y con equilibrio emocional.

Enner Valencia será baja en Ecuador para medir a Venezuela y Chile Leer más

- Es un gran representante de los técnicos nacionales, ¿qué le diría a dirigentes que optan por el trabajo de alguien extranjero?

Siempre que tengo el espacio me gusta hacer un llamado a la dirigencia, que tenga en cuenta al entrenador ecuatoriano, hay colegas que son graduados y no tienen oportunidades ni en sub 15 y están otros que no tienen la misma preparación.

- ¿Para qué está este 9 de Octubre?

Una cosa es querer y otra poder. Nos gustaría jugar la final, ser campeones porque tenemos ese ADN ganador, en Independiente ganamos todo. Nosotros queremos llegar a una final, pero vamos a paso a paso. ¿Para qué está? Para el día lunes ir a ganar ante Manta y acercarnos a un torneo internacional. Como equipo es lo que queremos y para conseguir lo más posible. Vamos a pelear todo.

Está convencido que hay talento en los entrenadores ecuatoriano, pero necesitan exposición. Christian Vásconez / Expreso

- ¿Dónde está el futuro de Juan Carlos León?

Primero, soy un agradecido con la dirigencia, su máximo presidente, quien me tomó en cuenta para este proyecto, creyó en mí y me hizo un contrato por dos años aspirando a este momento que vivimos hoy, es muy visionario. Me siento muy cómodo y me siento identificado porque jugué acá, la familia también está cómoda tras 11 años de estar en Quito con Independiente. La prioridad la tiene 9 de Octubre, aún no hemos renovado contrato, mañana (hoy) vamos a tener una reunión formal, porque hemos tenido conversaciones pero no tan profundos, mañana (hoy) sí hablaremos de la renovación de contratos y jugadores. Hubo propuestas, pero he sido muy respetuoso con la institución en la que estoy y les he agradecido, pero por ahora he dicho que no.

Benzema marca el gol número 1.000 del Real Madrid en Liga de Campeones Leer más

- ¿Propuestas de clubes locales o fuera del país?

No, no, todos locales. Ha sido una satisfacción que me tomen en cuenta y se han dado cuenta del trabajo que hacemos y eso buscábamos, tener exposición, por eso estamos agradecidos con 9 de Octubre. Aquí tiene que ver mucho la familia para tomar decisiones, pero por el momento la familia está bien aquí en Guayaquil. Extrañaba el ambiente, la temperatura, los amigos.

- ¿El equipo más duro que enfrentó en la LigaPro 2021?

Increíblemente el más complejo fue Técnico Universitario. Cada uno tiene su estilo, pero te espera mucho, sale en transiciones rápidas con jugadores veloces que te hacen daño y arma una línea de 5 que es muy difícil de entrarle. Este año no le pudimos ganar.