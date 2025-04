Juan Anangonó conmueve con carta de perdón y recibe apoyo en Honduras

El delantero ecuatoriano Juan Luis Anangonó ha sido desvinculado del Marathón de Honduras luego de protagonizar un lamentable incidente al final de un partido, en el que golpeó a su compañero Alexy Vega. La situación generó una ola de reacciones y terminó con la salida del atacante, pese a una carta pública en la que ofreció disculpas por su comportamiento.

Una disculpa que no alcanzó

Horas después del hecho, Anangonó publicó una carta abierta en sus redes sociales en la que asumió la responsabilidad de lo ocurrido y pidió perdón a Vega, al club y a la afición.

“Reaccioné de una manera que nunca debí haberlo hecho. No me enorgullece. No representa mis valores ni lo que soy como persona dentro y fuera de la cancha”, escribió el ecuatoriano.

Juan Luis Anangonó llegó en julio de 2024 al equipo que este 21 de abril lo despidió por violento. Cortesía

“Le pedí disculpas personalmente a Alexy en el camerino, pero cuando uno comete un error así, tiene que dar la cara. Me arrepiento profundamente y asumo mi responsabilidad”.

A pesar del tono sincero del mensaje, la directiva de Marathón decidió finalizar su vínculo con el jugador, agradeciéndole los servicios prestados.

Rambo de León salió en su defensa

La medida adoptada por el club no fue bien recibida por todos. Julio César “Rambo” de León, exjugador de la selección hondureña y referente del fútbol local, criticó duramente la decisión de la directiva.

Luis Chango de Mushuc Runa fue futbolista: ¿dónde hizo las juveniles y cómo jugaba? Leer más

“La solución que ha tomado la directiva de Marathón es inadecuada. Al jugador se le multa, se le escucha, y se les manda a los dos jugadores a disculparse públicamente. Pero eso no se hace”, opinó.

“Incomprensiones hay en todos lados, hasta en Europa, durante los partidos. ¿Cuál es el problema?”, añadió.

Anangonó, sin equipo pero con respaldo

Tras su salida del Marathón, Anangonó queda momentáneamente sin equipo. No obstante, su actitud autocrítica y el respaldo de figuras del fútbol hondureño podrían abrirle pronto una nueva puerta en el balompié internacional.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!