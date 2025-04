Juan Luis Anangonó: Así fueron las disculpas del ecuatoriano que Marathón no aceptó

Antes de que el Club Marathón de Honduras despidiera este lunes 21 de abril al delantero ecuatoriano Juan Luis Anangonó del equipo, el tricolor de 36 años se disculpó por golpear a su compañero Alexy Vega, pero no bastó.

El equipo de primera categoría al que el ibarreño llegó en julio de 2024, con un contrato de una temporada, no dejó pasar el acto visceral y emitió el despido poniendo fin la relación contractual.

TERRIBLE 🚨💣 || La agresión de Juan Luis Anangonó 🇪🇨 a su compañero Alexy Vega



Esto se dio al finalizar el primer tiempo entre Marathón 🆚 Genesis por la jornada 16 del Clausura hondureño.pic.twitter.com/sPEByK1VUg — Ecuagol (@ECUAGOL) April 20, 2025

"Quiero ofrecer una disculpa sincera y profunda a mi compañero Alexy Vega, a su familia y a toda la afición que estuvo presente en el estadio y vio lo ocurrido", empezó escribiendo el tricolor en una carta publicada en sus redes sociales, apenas horas después del altercador ocurrido el sábado 19 de abril, tras el final del primer tiempo del cotejo ante Génesis, en duelo correspondiente a la jornada 16 del fútbol de primera categoría hondureño.

"En medio de la intensidad del partido, tras un cruce de palabras, reaccioné de manera que nunca debía haberlo hecho. NO me enorgullece. No representa mis valores, ni la forma en la que he construido mi carrera profesional, ni lo que soy como persona dentro y fuera de la cancha", continuó.

Anangonó anotó 7 goles en 33 partidos oficiales con Marathón.

De acuerdo con sus registros, Anangonó ha jugado en el fútbol de Ecuador (Barcelona SC, Liga de Quito, entre otros), así como Argentina, Bolivia, China, Estados Unidos, Guatemala, México y Paraguay.

