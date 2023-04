Herencia agridulce. Al presidente de Emelec, José Pileggi, durante los primeros meses al mando del club eléctrico le ha tocado solventar deudas que dejó la dirigencia de Nassib Neme (2011-2022).

El Foco le debe al Banco Pacífico aproximadamente 14 millones de dólares, por dos préstamos otorgados para la remodelación del estadio Capwell en 2017 y pagar valores pendientes con el SRI (Servicio de Rentas Internas).

El pasivo del Bombillo asciende a los 15 millones de dólares, dice Pileggi.

¿Cómo han sido los primeros meses de su administración?

Los últimos años el club ha venido atravesando una situación futbolística no muy agradable, de pocos resultados y sin trofeos. Nos ha tocado volver a prender la llama de la esperanza con resultados futbolísticos.

¿Ya empieza a ver resultados de su gestión?

Cuando comienzas a hacer bien las cosas, los resultados tienen que darse. Partiendo desde la gestión administrativa, en donde hemos cambiado significativamente para que sea empresarial, siguiendo las instrucciones tanto en la gestión administrativa, financiera, laboral y de marketing, que es muy importante ahora para la supervivencia económica del club. Eso nos permite tener una organización para responder a las necesidades del club.

¿Usted le da indicaciones deportivas al técnico Miguel Rondelli?

No, yo creo que hay que respetar las decisiones que tome el técnico. Nosotros hicimos un proceso de selección antes de las elecciones, porque había que estar listos para responder a los cambios que pedía la hinchada, y uno de esos era el cambio del cuerpo técnico. Miguel Rondelli reúne todas las características que queríamos, que es ayudar a tener una buena formativa para nutrir el equipo.

¿Considera que tiene un equipo completo?

Los equipos se van amalgamando con el tiempo, nadie tiene una varita mágica para armar un equipo de la nada. Nosotros todavía estamos en el camino. Este año contratamos a 17 jugadores, es decir le estamos dando un vuelco completo a lo que ya existía en Emelec. Es el concepto que estamos manejando y necesita tiempo para trabajarlo. Estamos trabajando en distintos frentes para poder pelear todos los torneos. Estamos pensando en un equipo de largo plazo. Emelec perdió mucho tiempo en integrar juveniles en los anteriores años.

¿Cómo convenció a Miler Bolaños y Bryan Angulo para que regresen al club?

Hay una complicidad en esto. La colaboración de sus representantes y las ansias de gloria que tienen. En sus anteriores clubes no estaban jugando. La parte económica la resolvimos bien, cuidando y precautelando sobre todo los intereses del club y del jugador. Llegamos a un buen término, pero nada con valores exagerados, como en algún momento se pagó por otro tipo de jugadores.

¿Conocía sobre la deuda con Olmedo?

Yo recibí una herencia y el problema con Olmedo fue por unos valores pendientes de 45.000 dólares por los derechos de formación del jugador Kevin Rodríguez. Ya teníamos un acuerdo con el presidente (Fernando Flor) de Olmedo, porque intervino la gente de la Ecuafútbol, ya que veía la necesidad de que ese pago se cumpla, pero lamentablemente no cumplió el acuerdo que hicimos. Por eso es que pagamos de contado el valor el día antes de que inicie la LigaPro. Ya quedará en su conciencia el no haber cumplido el trato. De hecho, como club estamos atendiendo los pedidos que están haciendo varios clubes. No tengo que decir sus nombres, pero son varios.

¿La herencia que recibió es positiva o negativa?

Es positivo tener un buen estadio, un equipo con tradición y un cartel alto de logros; pero por otro lado, tiene su parte negativa porque vino con obligaciones pendientes de cubrir, que ya las hemos pagado. Por ejemplo, los sueldos de los jugadores del año pasado estaban atrasados, se les debían tres meses. Eso lo pagamos en diciembre pasado. Así mismo han aparecido otras deudas. El tema de obligaciones que se tenía con jugadores en la Federación Ecuatoriana, que se habían acordado y estaban impagas, estas también ya están pagadas.

El tema también del acuerdo con el anterior técnico Ismael Rescalvo, se hizo una fórmula de pago a 48 meses, son cerca de 19.000 dólares que le pagamos mensualmente. También está el tema de Nicolás Queiroz, que demandó al club en la anterior dirigencia. Ya nos tocó pagarle 50.000 dólares en enero y todavía hay que pegarle una parte más.

¿La deuda por la construcción del estadio está al día?

Está al día y tenemos los certificados del Banco del Pacífico. Nos dejaron una deuda restructurada, que la hicieron el año pasado, muy dura, porque al año estamos pagando por dos créditos cerca de 3,8 millones de dólares. La deuda total es como 14 millones de dólares, incluidos los intereses. Hemos pagado la primera cuota, que fue la de noviembre, que fue de 500 mil dólares, y ya logramos pagar la de febrero, de 950 mil dólares. Estos pagos incluyen dos créditos, por el tema de la construcción del estadio y por unas obligaciones que tenía el club con el SRI, que se pagaron a través de un préstamo que hizo la anterior directiva. Estamos cubriendo esas obligaciones y estamos al día con otras deudas que también heredamos. En el camino han aparecido deudas como la de Rayo Vallecano, por Lass Bangoura. No sabíamos de eso y estamos hablando sobre el caso.

¿Tiene pensado realizar trabajos en el Capwell?

Una vez que pasen las lluvias hay que realizar ciertas acciones, como pintura y mantenimiento de ciertas áreas, pero de manera general todo está a punto. Ya tenemos agua, estamos al día con la luz, con el SRI hicimos un acuerdo sobre las obligaciones pendientes del año pasado. Con el Seguro Social estamos al día y eso significa que todos nuestros trabajadores pueden hacer uso de su seguro.

¿Qué opina sobre la propuesta de que los clubes deban reportar sus actividades económicas a la UAFE (Unidad de Análisis Financiero y Económico)?

Todo lo que esté establecido por ley hay que cumplirlo, aunque no nos guste.

¿Usted cree que habría clubes que no cumplan este rubro?

Lo que puedo decir es que no solo en el fútbol, en cualquier instancia, si existe dinero de dudosa procedencia, la autoridad tiene que acometer con acciones. Somos iguales antes la ley.

¿El expresidente del club, Nassib Neme, todavía tiene injerencia en el equipo?

Para nada. Nassib es un viejo amigo, pero cada uno tiene su estilo y cada uno tiene sus objetivos. Yo creo que este es el momento de los objetivos que tiene esta dirigencia, que está refrescada, está fortalecida con gente con experiencia. Sobre todo, lo que nos anima es hacer un cambio en la forma de cómo se lleva el club. Queremos hacer una verdadera institución que no dependa de la figura de un presidente, que tenga una estructura orgánica que se mueva sin la necesidad de que exista un dirigente que venga con su chequera. Es la única manera de garantizar un club moderno.