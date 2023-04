Nuevas promesas nacionales se muestran en el Sudamericano sub-17

La selección sub-17 de Ecuador está dando de qué hablar en el Sudamericano de la categoría, que se desarrolla en el país y que es clasificatorio al Mundial de Perú.

En el debut (jueves 30 de marzo) le quitaron un punto a Brasil (igualaron 2-2) y el sábado 1 de abril no tuvieron piedad frente a Colombia, a la que golearon 4-0. Con el último triunfo la Mini-Tri es líder del Grupo A.

Pero más allá de lo que hace colectivamente Ecuador, cuatro figuras empiezan a llamar la atención en este torneo: el golero Cristhian Loor, los volantes Keny Arroyo, Kendy Páez, y el delantero Allen Obando.

Con 1,90 metros de altura, Loor se ha convertido en el ‘candado’ del arco nacional, pues en los dos encuentros que se han dado hasta ahora, el golero de 17 años apenas ha recibido dos goles.

Además, el también arquero de Independiente del Valle se ha lucido frente a Brasil y Colombia. En el último duelo, sus destacadas intervenciones lo ayudaron a dejar su pórtico en cero.

Christian Loor se ha lucido en el arco ecuatoriano, con buenas intervenciones. Archivo

Arroyo también se ha ganado el reconocimiento de los hinchas nacionales, pues ante la Canarinha y los cafeteros fue otro de los puntos altos que tuvo la selección.

En ambos cotejos, el extremo de 17 años sacó a relucir su gambeta y velocidad, con lo cual tuvo a mal traer a los defensas rivales.

Kendry Páez está ratificando su nivel y respondiendo a las altas expectativas que recaían sobre él, previo al inicio del torneo.

Pese a tener 15 años, el jugador de Independiente del Valle se ha convertido en el conductor y creador del juego de la Mini-Tri. El guayaquileño ha sido el más aplaudido en cada jornada.

En la primera fecha a Obando le bastaron apenas 22 minutos para ganarse un espacio en el rol titular de Ecuador.

El delantero le dio mayor poder ofensivo al juego nacional, frente a los brasileños, y ante Colombia respondió con dos tantos.

Se espera que para el duelo del miércoles 3 de abril, ante Chile, Obando vuelva a comandar el ataque de la Mini-Tri.