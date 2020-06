José Francisco Cevallos: "Es horrible, es muy feo ver como se va Carlos Luis"

Un grupo de personas con banderas blancas y frases con la palabra lealtad con Morales estaban a un costado del Cementerio Parque de La Paz en el sector de La Aurora de Daule y al otro un grupo de ex jugadores entre ellos; Jimmy Montanero que fue el primero en llegar con Claudio Alcivar. Se sentaron a esperar que llegue el cuerpo de Carlos Luis Morales.

Se unió el ex presidente del Barcelona, José Francisco Cevallos, Jonny Proaño, Wilson Macías y luego llegaron más ex futbolistas.

Era la despedida para su amigo y compañero Carlos Luis Morales, el arquero de los años 90 en Barcelona, que falleció el 22 de junio del 2020.

"Esto es horrible, créanlo es muy feo ver como se va un amigo, un compañero de profesión, quien compartió el mismo sueño por el arco. Es durísimo ver como nos deja Morales", dijo Cevallos quien cuando llegó a Barcelona en los 90, era el tercer arquero y el dueño del puesto Pestañita.

La velación de los restos de Morales se hacen en la intimidad de su familia. Los ex jugadores querían darle el adiós, pero pasaron minutos y no podían entrar.

Hasta que Luis Gabriel Morales, el hijo de Pestañita salió y recibió el abrazo de los ex compañeros de su padre. "Ya hablo con mi hermana para que entren ustedes, que son los amigos de mi padre", le dijo Morales a Cevallos. A los 20 minutos entraron sus ex compañeros.

Luego de un tiempo salieron tras decirle hasta luego a quien fue su capitán en Barcelona.

Morales fue campeón con Barcelona por cuatro ocasiones y estuvo en la final de la Copa Libertadores de 1990.

El sepelio de Pestañita será hoy a las 12:00.