José Cifuentes solo cobró 200 mil dólares de los 3 millones que costó su pase

José Cifuentes es de los futbolistas jóvenes con mayor proyección en nuestro país. Su pase pertenecía a Universidad Católica, que lo vendió al LAFC de la Major League Soccer (MLS) por tres millones de dólares. Curiosamente, no fue el entonces presidente de la Chatoleí quien negoció la venta del jugador, sino Francisco Egas, presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol.

Hace pocos días empezaron a filtrarse documentos de la negociación en la que estaba suscrito Egas como el representante de los camaratas y que el jugador otorgó una donación de 250 mil dólares en divisiones formativas para la Católica.

EXPRESO tuvo contacto directo con el intermediario de la negociación, Matt Neidl, y aclaró algunos detalles: cómo fue la puja, el deseo del futbolista, los cambios, los pendientes y el determinante papel de Egas en la transacción.

El ecuatoriano que reside desde 2000 en Estados Unidos empezó a conversar con Universidad Católica directamente, hasta que uno de sus socios le comunicó que “toda negociación con Católica debía ser con Francisco (Egas)”, quien ya era presidente de la FEF.

Le pregunté si esto (negociar siendo presidente de FEF) no le representaba un conflicto y me dijo no. A mí aún no me paga por mi trabajo. Matt Neidl, intermediario del fichaje Cifuentes.

“Le pregunté a Francisco si esto no le representaba un conflicto (ya que era presidente de la FEF) y me dijo que no. LAFC hizo una propuesta de 2,3 millones y él (Egas) nos dijo que bueno y qué debía contemplar la propuesta. En total eran 2,4 millones, me pidió una cláusula en el contrato del jugador que básicamente el club le iba a pagar el 40 % de la venta al jugador además de ese 15 %”, empezó explicando.

“Este 15% es del jugador en su totalidad, es intransferible, no se puede renegociar, eso es por ley. Él (Egas) me pidió que negocie con el jugador el no pagarse ese 40 % (1.2 millones) y el muchacho (Cifuentes) accede”, continúa.

Luego aseguró que recibió una carta del entonces presidente de Católica en las que aceptan el trato por los 2,4 millones. Pero algo sucedió.

“La verdad no sé qué pasó después de eso, si hizo mal los números o se dio cuenta de lo que debía pagar en comisión por ley del jugador (15%), y luego me pide que negocie ese 15% con el jugador y que nosotros (LAFC) paguemos los impuestos en Ecuador”, en referencia a la misiva procedente del club estadounidense.

“Ahí empieza a caerse la negociación. A mí hasta me culpó de que no había hablado con el jugador y en ese momento (Cifuentes) estaba en un amistoso en Perú y yo hablaba con el representante, quien le tuvo que escribir a él (Egas) para decirle que la situación estaba clara y ya hasta habíamos fijado un sueldo para el jugador”.

Egas luego bajó el pulgar a la negociación, pero todo se avivó luego de una nueva cifra. “Francisco dijo que no va, ese no es el monto que había dado, que yo le había dicho un poco de cosas que nunca se mencionaron. Nunca nos decía qué quería. Tuvimos que hablar con otra persona de Católica, que prefiero no mencionar, y nos dice que quieren tres millones”.

Si bien al final se da el fichaje por tres millones, Neidl cuenta que el jugador estaba desesperado por irse y que “el representante de él (Cifuentes) y el del LAFC me dijeron que el jugador estaba dispuesto a dejar el fútbol si no lo vendían. Entiendo que el trato del club con el jugador no fue de lo mejor. Tal es la desesperación del muchacho por salir que renuncia a ese 40 %. Esto debíamos terminarlo en seis días y se fueron más de seis semanas. Él (Egas) daba muchas largas”.

“José es un buen muchacho. No me cabe que haya hecho una donación de ese monto. Si me dices cinco mil dólares te entiendo. Él quería comprarle una casa a la mamá y dejarla segura para enfocarse en lo suyo”, agregó.

En total, el contrato de 3 millones que se dio le dejó tan solo una remuneración de 200 mil dólares, cuando al jugador le correspondía el 55 % (1,65 millones), por el 40% del contrato y un 15% que es por ley. “Recibió cerca del 7% y entiendo que no le han pagado. Ese 15% representaba 450 mil dólares, de ese monto 250 mil son de la donación y le quedan 200 mil más”, sentenció.

Este diario se comunicó con el departamento de prensa de la FEF para darle espacio a la réplica de Francisco Egas. La respuesta fue: "haré la consulta".