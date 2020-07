Egas no tiene el aval del directorio para despedir a Cruyff

El directorio de la Federación Ecuatoriana de Fútbol no le dio la aprobación al presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), Francisco Egas, para pedirle la renuncia al entrenador de la Tricolor, Jordi Cruyff.

El titular de la EcuaFútbol, Francisco Egas, solicitó una reunión con los miembros del directorio, el próximo martes, con el fin de pedirles que le permitan manejar la desvinculación del estratega español.

“Sí la solicitó, pero no le vamos a dar la autorización. Primero le pedimos información de todos los contratos para en la sesión del directorio tratar eso y de ahí analizar, pero no le vamos a dar la autorización”, aseguró Carlos Galarza, miembro del directorio de la FEF, a diario EXPRESO.

Egas estaría buscando la fórmula de finiquitar el contrato de Cruyff, aunque Galarza considera que no se puede asegurar nada hasta que haya un documento firmado. “Mientras no exista un documento firmado no hay nada concreto”.