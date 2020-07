'Jorgito' llega al Real Madrid gracias a James Rodríguez y Marcelo

El despertar de un popular personaje ecuatoriano en redes sociales fue peculiar. Es que 'Jorgito', quien se hizo famoso por la frase 'Chúpalo', vio que en Instagram generó la atención de dos estrellas del Real Madrid.

Así es como el colombiano James Rodríguez y el brasileño Marcelo, además de convertirse en seguidores del ecuatoriano en la red social, también le enviaron un video con la frase que lo ha hecho conocido a nivel nacional y ahora internacional.

El diálogo es el siguiente:

James: Hola Jorgito, mira quien está aquí Marcelito.

Marcelo: Marcelito. Un saludo

James: Te sigue también

Marcelo: Te sigo, te sigo

James: Chao un abrazo

Marcelo: Chúpalo, jaja

Todo comenzó cuando se dieron cuenta que James seguía a Jorgito y Leito Zamora, el mánager del hombre de la frase 'Chúpalo', le escribió y le dio las gracias por el detalle.

"Bacán yo ni creía que esos jugadores me iban a mandar saludos. Y Marcelo me comenzó a seguir. No puedo creer que los dos me sigan. Le voy a enviar vídeos a James y Marcelo", dice un emocionado Jorgito.

"James lo estaba siguiendo a Jorgito y les enseñaba a los demás jugadores del Real Madrid, y le volvimos a escribir y nos mando por interno el vídeo. Ahora Jorge le mandó un vídeo de saludo para él y Marcelo", dice Leito Zamora.

Jorge Naranjo, el popular personaje ecuatoriano de redes sociales, es el foco de atención entre los jugadores madridistas. Archivo

Por ahora se espera que James suba el vídeo que le envío su amigo de redes Jorgito.