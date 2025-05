Jorge Delgado: “Póngannos un `buen jugador´ en el Ministerio del Deporte”

Tras vencer en las elecciones presidenciales del Comité Olímpico Ecuatoriano (COE), Jorge Delgado quiere dejar de lado cualquier diferencia con otros dirigentes y con el propio Ministerio del Deporte, al que invita a dialogar y a “trabajar juntos con madurez”, incluso a la espera de la inscripción de directorio que deberá realizarse en esa cartera de Estado y que podría presentar inconvenientes, tal y cómo lo explicó este medio en su edición del último domingo.

En diálogo con EXPRESO, Delgado prefiere valorar la jornada de elecciones como una “fiesta democrática” que recibió el aval de los organismos deportivos internacionales y se inclina por un discurso de unidad, a pesar de dejar notar la distancia con el actual Ministro, José David Jiménez.

¿Considera que los ajustados resultados reflejan división?

Bueno, esto es así. Si ganan unos quedan dolidos los otros, pero eso es normal. Ahora hay que tomar las cosas con madurez. Tenemos todos un desafío llamado Los Ángeles 2028 y las federaciones tendrán que ponerse a trabajar con nosotros para poder lograr esos objetivos, que son de los deportistas, entrenadores. Esos objetivos están por encima de cualquier ideología o preferencia.

¿Cómo trabajará con ese panorama?

Ya las aguas bajaron; el ganador alzó la mano, el vencido aceptó y ahora hay que conciliar con las federaciones que estuvieron del otro lado. Son amigos, yo los conozco. En un momento uno toma partido, pero esto se acaba y nos damos la mano para ponernos a trabajar; así es el deporte. Hay que seguir construyendo.

¿Tiene incertidumbre por la inscripción de su directorio?

Ya los veedores internacionales, delegados de la máxima autoridad del deporte olímpico como es el Comité Olímpico Internacional, han dicho que esto se terminó luego de la elección. Ya no hay más trámite en el tema. Ya está. Pónganse a trabajar, dejen de discutir o de pensar en cambiar esto, y pónganse a trabajar. Si alguien pretende llegar al COE, preparase cuatro años, haga su gestión y tendrá nuevamente la oportunidad para presentarse.

¿Cómo está el diálogo con el Ministro de Deporte?

Yo no he hablado con el Ministro (José David Jiménez), no tengo ninguna cercanía. Pienso que él es un profesional, es un abogado en derecho deportivo, sabrá que en este momento tenemos ya que virar la página. Terminó este pulso por quien dirigía los próximos cuatro años, ahora vamos a trabajar. Hay que tener madurez, porque hacer un berrinche no viene al caso, somos maduros, adultos, somos personas del deporte y hay que ir para adelante.

¿Acepta que ha existido distancia con el Ministerio desde hace meses?

El problema es que, normalmente, cuando se nombra a los ministros son personas que no vienen del deporte. Probablemente les gusta, eso sí, pero son nombrados por x razón, el Ejecutivo tendrá sus razones. Ellos tienen necesidades de cubrir los ministerios para su gobernabilidad, pero no necesariamente llega la persona que sea la adecuada.

Jorge Delgado, junto a sus vicepresidentes Jefferson Pérez y Lorena Arroyo. JOFFRE FLORES / EXPRESO

¿Pero qué hacer si eso genera problemas para el deporte?

Si un ministro no cumple las expectativas y no puede manejar como se esperaba, entonces es como en un partido de fútbol cuando meto un jugador, si está malo lo saco y pongo a otro porque la idea es ganar el partido. Ese partido es Los Ángeles 2028 y parte de ese partido se lo juega el Gobierno también, entonces pónganos un buen jugador en el Ministerio del Deporte para pasarle la pelota y que nos devuelva un pase para hacer los goles en los Juegos Olímpicos. No necesito una persona que, al lanzarle la bola, me la tire para el otro lado.

¿Eso ha venido sucediendo?

Yo pienso que es desconocimiento, y a veces por ciertas actitudes. En el deporte se trata de llevar las cosas de la mejor manera, el vencido le da la mano al vencedor y vamos juntos a otra competencia, y seguimos adelante. Pero cuando entra gente que no es del deporte, que entra con otra formación, no entiende que hay que darse la mano después de una competencia. Entonces esperemos que tengamos un ministro, o si se queda el actual, que venga y trabajemos. Las puertas del COE están abiertas, no tengo ningún problema. Yo no me resiento, esto no es personal, y eso hay que entender.

