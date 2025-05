Comité Olímpico Ecuatoriano: elecciones marcadas por la polémica

El escenario de cara a la asamblea de elecciones a celebrarse el lunes 5 de mayo en el Comité Olímpico Ecuatoriano (COE) está cargado de incertidumbre y tensiones. Esto, con el actual presidente, Jorge Delgado, buscando una reelección que estaría impedida por un pronunciamiento de la Procuraduría General del Estado; mientras, del otro lado, Roberto Ibáñez, a contrarreloj, mueve sus fichas para intentar atraer el voto de federaciones que habían comprometido su apoyo al contendor.

Tras cumplir su primer período como presidente del COE, Delgado busca otros cuatro años al frente del organismo. Pero un pronunciamiento de la Procuraduría sobre la aplicación del artículo 151 de la Ley del Deporte, que trata sobre la reelección de dirigentes deportivos, podría impedir su reconocimiento en caso de ganar la elección.

El mencionado artículo establece la “reelección por una sola vez” y la necesidad de que transcurra un período para una nueva postulación al mismo cargo. Esto se complementa con el artículo 71 del Reglamento Sustitutivo de la Ley del Deporte, que es aún más específico sobre la reelección, diciendo que “solo al presidente del organismo o al dirigente que pretenda optar por reelección a la misma dignidad aplica el artículo 151 de la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación”.

Al respecto, el actual secretario del COE, John Zambrano -quien también aspira a reelegirse en su cargo- dijo a EXPRESO que “en el caso de Jorge Delgado, él fue vocal del directorio, luego no se reeligió como vocal, sino como vicepresidente, y después tampoco se reeligió en el mismo cargo, sino como presidente. Entonces Jorge tiene un período como vocal, uno como vicepresidente y otro como presidente”.

En ese contexto, Delgado podría aspirar a un segundo período como presidente, pero la perspectiva jurídica cambió en octubre de 2023, en medio de la polémica que surgió por las elecciones en Barcelona SC.

Como relató Zambrano: “Si usted lee este artículo, usted no duda. Sin embargo, para las elecciones del directorio de Barcelona en 2023, la viceministra de entonces creyó que eso estaba dudoso y le consultó a la Procuraduría, la cual, para ese caso, dijo que la ley prevalece, porque esa era la pregunta de la viceministra: si prevalece la ley o el reglamento”.

Jefferson Pérez es el candidato a vicepresidente en la lista de Jorge Delgado. CORTESÍA

En esa respuesta se determinó que debe aplicarse el artículo 151 de la Ley del Deporte, detallando que “en su parte pertinente establece que un miembro del directorio que haya ejercido como tal en dos períodos consecutivos, bajo ninguna figura podrá integrar ningún cargo directivo en el organismo sin que haya transcurrido al menos un período”.

Este pronunciamiento fue rechazado por la mayoría de dirigentes deportivos del país y cuestionado por juristas, debido a la inclusión de la primera parte del texto, sin que eso conste en el artículo a aplicarse. Por ejemplo, la abogada Mariela Díaz sostuvo sobre el tema que “lamentablemente, en este pronunciamiento interpretan erróneamente lo que dice la ley y escriben algo que no dice en ninguna parte”.

En eso coincide Sofía Vivero, especialista en derecho deportivo. A su criterio, Delgado está facultado para buscar la reelección. “La ley es el qué y el reglamento es el cómo”, detalló para clarificar que ambos instrumentos no se contradicen respecto a la reelección de presidentes en los organismos deportivos. Incluso recuerda 2021, cuando también hubo diferencias políticas relacionadas a la elección del propio Delgado, y en las votaciones se dio un empate técnico, requiriéndose el polémico “voto dirimente”.

En ese caso, mientras el Ministerio del Deporte analizaba criterios para inscribir o no el directorio, llegó una carta del Comité Olímpico Internacional (COI) que reconocía a Delgado como presidente, y entonces la cartera de Estado debió proceder con la inscripción.

DENUNCIAN UNA SUPUESTA INJERENCIA DEL MINISTERIO

John Zambrano, secretario general del Comité Olímpico Ecuatoriano. ARCHIVO / Expreso

“Ahora resulta que quieren usar eso de la Procuraduría, una consulta hecha exclusivamente para el caso de Barcelona, para todas las federaciones y todos los clubes. Lo que persiguen es dejar descabezados a todos los organismos deportivos. Y claro, al hacer eso en las federaciones, buscan tomar el poder del Comité Olímpico”, aseguró Zambrano.

Y, en su criterio, el secretario del COE va más allá y apunta a una supuesta injerencia por parte del Ministerio del Deporte: “Yo no tengo ninguna duda de que el Ministerio, por sí mismo, no por el presidente de la República, quiere interferir en las elecciones del COE”.

El dirigente sustenta su idea en una conversación que habría sostenido con José David Jiménez: “El ministro del Deporte me dijo a mí que él no estaba de acuerdo con que se elija a Jorge Delgado y que, si quería librarme de esto, yo vuelva a elevar una consulta a la Procuraduría”.

Sobre dicho diálogo, este medio buscó la versión del ministro Jiménez, quien no respondió a la consulta realizada vía mensajes.

Por su parte, Zambrano detalló que consideraron inútil volver a preguntar a la Procuraduría y, a cambio, consultaron al Comité Olímpico Internacional. El organismo, conociendo la Ley del Deporte y su Reglamento Sustitutivo, les respondió que Delgado era elegible para otro período y envió un observador para las elecciones.

NADIE ESTÁ SOBRE LA LEY DEL DEPORTE

El presidente de Fedeguayas, Roberto Ibáñez, busca ser el líder del COE. Archivo

Por su parte, el otro candidato, Ibáñez, presidente de Fedeguayas, aseguró que, a pesar de que tampoco comparte el pronunciamiento de la Procuraduría, él ya ha tenido que lidiar con eso en su organización y es algo que los dirigentes conocen.

“Si hemos estado un año y más respetando esa norma, haciendo procesos eleccionarios así para no caer en estos problemas, ¿por qué ellos van a tener una excepción?”, señaló.

El exdeportista de judo criticó además la presencia prolongada del otro candidato en el COE. “Desde que soy muy chiquito, recuerdo haber visto a Jorge Delgado en el comité ejecutivo de Danilo Carrera, en los dos períodos de Augusto Morán y en el actual. Estamos hablando de que ya ha estado bastante tiempo”, señaló.

Ibáñez cree que, por parte de Delgado, existe una “actitud irresponsable” al postularse, aun sabiendo que eso podría generar problemas al momento del registro del directorio. “¿Por qué no lanzó solo a Jefferson Pérez, o a otro dirigente? Hay dos o tres miembros del directorio que ya no podrían. Creo que tenía posibilidad de escoger un sucesor en su línea, para que, en caso de que ganen, no pongan de nuevo en un escenario que ya pasó hace años, en donde incluso hubo una sanción internacional”.

Sobre la supuesta injerencia por parte del Ministerio que apuntan desde el COE, Ibáñez piensa que es “la famosa excusa cuando no te dan los números y estás viendo de qué manera haces ver que hay injerencia del Estado en el deporte”.

El dirigente denuncia, además, que en la asamblea de mañana no se permitirá el voto de las federaciones de golf y de hockey sobre césped. Esta última es presidida por la exministra Andrea Sotomayor, quien fue candidata en las pasadas elecciones al COE, con Ibáñez en su lista.

“No me van a dejar participar, porque saben que mi apoyo sería para Roberto, pero yo tengo reconocimiento internacional y todo lo que exige la carta olímpica para ser reconocida por el COE”, argumentó Sotomayor en diálogo con este medio.

La exministra también criticó que el discurso de campaña de Delgado esté fundamentado en los logros deportivos de la última cita olímpica. “Yo creo que eso ha sido un trabajo de muchos años, no específicamente de un directorio que tenía tan poco tiempo en el COE”, manifestó.

UNA DISPUTA VOTO A VOTO

Santiago Rosero, presidente de la federación de ciclismo, se unió de última hora a la lista de Ibañez. ARCHIVO

Una elección de veedores de cuentas hace tres semanas permitió sondear las preferencias entre las federaciones. Fue un voto a mano alzada, en donde los nombres propuestos por Delgado recibieron mayor respaldo, generando un clima a favor de la lista oficialista, que ha ido moviéndose en los últimos días.

En las horas previas a la inscripción de candidaturas, Ibañez modificó nombres dentro de su lista, entrando en diálogo con federaciones que considera clave, como la de ciclismo, con el presidente Santiago Rosero apareciendo sorpresivamente en la lista como primer vocal.

Como él, otros dirigentes fueron cambiando su postura inicial de respaldo a Delgado. Sin embargo, según pudo conocer este medio, la mayoría se sostenía en favor del actual presidente del COE, que cuenta además con once votos por parte de los miembros del directorio vigente. Pero nada está dicho y todo se puede mover hasta el final, considerando que el voto es secreto.

