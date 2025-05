¿Roberto Ibáñez impugnará las elecciones del COE?: Esto dijo

El exjudoca y único oponente de Jorge Delgado Panchana en las elecciones presidenciales del Comité Olímpico Ecuatoriano (COE) de este lunes 5 de mayo, Roberto Ibáñez, se pronunció tras los resultados de las votaciones realizadas en la Asamblea General Ordinaria.

El también presidente de la Federación Deportiva del Guayas (Fedeguayas), aceptó los 37 votos de Panchana contra los 33 que recibió por parte de los titulares y representantes de las Federaciones Ecuatoriana por deporte que votaron.

"Hoy se ha expresado la voluntad del deporte ecuatoriano. Las federaciones nacionales han elegido el rumbo del movimiento olímpico nacional, al cual deseo el mayor de los éxito", fueron las primeras palabras de Ibáñez a través de su cuenta personal en la red social X (antes Twitter).

Ibáñez, abiertamente contrario a la postura de Jorge Delgado, había advertido que de ganar su adversario esto no sería legal, debido a que ya ocupó un cargo en el directorio (2013-2021) y fue presidente entre 2021-2025, por lo que no podría encabezar el ente en un tercer periodo consecutivo. Sin embargo en su manifiesto no mencionó ya nada de esto.

"Desde mi frente seguiré trabajando con la misma convicción por un Ecuador deportivo más competitivo, fuerte y con mayores desafíos. Mi gratitud a las federaciones nacionales que creyeron en este proyecto", se limitó a expresar Ibáñez.

Jorge Delgado Panchana encabezará así una vez más al COE, teniendo al primer medallista en historia de Ecuador, Jefferson Pérez, como primer vicepresidente.

