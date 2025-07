Jorge Célico volvió a 'disparar' en redes: ¿Emelec tiene que ver con su publicación?

Jorge Célico volvió a aparecer en redes sociales. El exdirector técnico de Emelec nuevamente se hizo presente en Instagram con un contundente mensaje que, como en anteriores ocasiones, no menciona nombres o institución en particular al que esté dirigido.

Lea también: Barcelona SC recupera a tres jugadores para enfrentar a Delfín: Estas son las altas

El entrenador argentino que iba a dirigir a Deportivo Garcilaso de Perú, pero que se cayó su incorporación en el último momento, subió a su cuenta persona un texto en que menciona:

"Un entrenador que quiere quedar bien con todos está en el lugar equivocado... En el fútbol, tomar decisiones firmes molesta. Y si te preocupa más caerle bien a todos, que formar, corregir y competir, mejor dedícate a otra cosa".

El entrenador Jorge Célico (d) y el delantero Jaime ‘La Yoya’ Ayoví (c) intercambian palabras tras acabar el primer tiempo con una victoria parcial 1-0 en el partido ante Universidad Católica (1-1). KARINA DEFAS

Matías Oyola en Barcelona SC: Revela la razón porque decidió volver al club (video) Leer más

El mensaje continúa: "Dirigir no es complacer. Es dejar gente en la banca, corregir errores, decir verdades que duelen y tomar decisiones que no todos van a entender. Es cargar con críticas, incluso cuando haces lo correcto. Y eso no cualquiera lo soporta".

¿Cuándo salió Jorge Célico de Emelec?

Jorge Célico fue despedido de Emelec el pasado 27 de junio luego de una seguidilla de partidos sin ganar. Luego, estuvo cerca de concretar su vuelta a Deportivo Garcilaso, pero tampoco se cerró y, por ahora, no está al mando de un equipo.

Aquí la publicación del técnico Jorge Célico

Para seguir leyendo contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!