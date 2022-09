Aunque matemáticamente Barcelona aún tiene chances de ganar la segunda etapa de la LigaPro, futbolísticamente el elenco amarillo está lejos de su mejor versión. Y eso lo sabe Jorge Célico.

Tras la derrota ante Gualaceo, el sábado 3 de septiembre de 2022 en Azogues, el estratega de los amarillos lució desorientado y hasta pesimista con el objetivo de ganar de forma directa el campeonato. Los canarios se quedaron con 13 puntos.

Durante la rueda de prensa reconoció que su equipo está “en un bache futbolístico” y dejó entrever que su mente está enfocada en la final de la LigaPro que se dará en noviembre.

“Debemos recuperar jugadores y recuperar el nivel para que el equipo esté sólido para la final”, comentó Célico.

Lo dicho por el estratega gaucho dista mucho de lo que decía cuando recién inició la segunda etapa.

Durante los primeros partidos era optimista de que su equipo podía ganar esta fase y quedar campeón de forma directa, pero tras el empate ante Liga de Quito (fecha 8) y la caída frente al Gualaceo empezó a exteriorizar su malestar e inconformidad con el rendimiento de sus jugadores.

“Estamos en un bache futbolístico, hoy (el sábado) quizás, en el primer tiempo tuvimos alguna opción clara. En el segundo no encontramos el fútbol que deseamos. Con los cambios resultó, porque se consiguió la igualdad, pero después en una mala acción terminamos regalándole el gol”.

Y Célico también tiene que lidiar con las diferentes versiones que lo ponen fuera del cuadro canario. El viernes pasado, inclusive, le preguntaron si había renunciado. “No, no lo hice y no tengo nada más que decir sobre esa mentira”, espetó.

Varios hinchas de Barcelona creen que el cargo le ha quedado grande a Jorge Célico y se sienten pesimistas con lo que pueda pasar en la final.

“Es verdad que se le han ido varios jugadores importantes, pero Célico no ha tenido la capacidad de recomponer el equipo, ni tampoco se le ha visto un trabajo táctico definido”, sostuvo Juan Manuel Palacios.

Mario Izurieta, otro aficionado torero, no cree que el argentino pueda recuperar jugadores, como dijo tras caer ante Gualaceo. “Ha tenido cinco meses y no ha podido recuperar el nivel de jugadores como Erick Castillo o Cristian Penilla, que creo que pueden dar algo más. En este momento no le veo nivel a Barcelona para jugar una final”, expresó.

Ahora el cuadro canario se alista para recibir a Macará y en la siguiente jornada visitará a Emelec.