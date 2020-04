Jorge Célico tiene un plan para aplicarlo en caso de que no se jueguen las formativas

Jorge Célico analiza todos los escenarios planteados por causa del coronavirus. Entre los clubes del fútbol ecuatoriano hay una corriente que apunta a suspender los torneos de formativas durante esta campaña, refugiándose en temas de salud, pero también económicos.

Lejos de juzgar esa postura, Célico trata de entender a los clubes que han llegado a esa conclusión. "Lamentablemente parece que no se jugarán torneos juveniles por lo que resta del año y se entiende", dijo en El Canal del Fútbol.

Éver Hugo Almeida revela su secreto para atajar penales Leer más

Sin embargo, él debe seguir con su plan, ya que el próximo año habrá el Campeonato Sudamericano Sub-20, que definirá a los clasificados al Mundial de la categoría. La tricolor tendrá la misión de defender el título continental y tratar de mejorar la medalla de oro ganada en Polonia.

"Propondré a los clubes que los jugadores que tenga en mente entrenen en primera", indicó el estratega argentino, con la finalidad de que los muchachos se mantengan en ritmo.

El objetivo de Célico es no repetir lo vivido con la sub-23 este año. El cuadro nacional no estuvo a la altura del Sudamericano Sub-23 porque no contó con todos los jugadores que estaban en la nómina. "Lo del preolímpico fue un fracaso. No hubo tiempo de trabajo. Faltó manejo en la gestión para solicitar jugadores a equipos”, concluyó.