Jorge Célico reconoció que Barcelona no tuvo espacios para hacerle daño a Lanús.

Barcelona Sporting Club no logró el objetivo principal contra Lanús y su clasificación a los octavos de final de Copa Sudamericana se pone cuesta arriba. El entrenador canario, Jorge Célico, habló con los medios luego del 1-1 y habló de varios temas, desde querer incorporar a más juveniles a su plantilla hasta del planteamiento de los argentinos.

Precisamente, de esto último, el entrenador gaucho señaló que "nos encontramos con un equipo (Lanús) que se dedicó a sacar el punto que necesitaba. No es una crítica, eso nos incomodó muchísimo, no tuvimos los espacios para conseguir ese gol que buscábamos".

Sobre la falta de gol en el cuadro amarillo -recordar que el gol fue en propia meta de José Sand-, Célico defendió que "la elaboración está ahí, nos falta convertir, se elaboró mucho en la mitad".

A renglón seguido, volvió a darle un espaldarazo de confianza a sus atacantes (Carlos Garcés y Gonzalo Mastriani) que atraviesan una preocupante sequía goleadora. "No me quiero excusar, pero reitero, hay que darle la confianza a los muchachos que tenemos. Es un buen plantel que tenemos, que está pasando por una sequía de convertir. No queda otra que seguir en el mismo camino, dándoles la confianza".

Además, Célico señaló que le "gustaría contar con más chicos de la cantera, pero hay un cupo de jugadores ya inscritos en los torneos que no puedo modificar hasta que se reabra el libro de pases".

Si bien en la retina de los toreros está el Clásico del Astillero del próximo miércoles 11 de mayo, antes, el domingo 8, tendrá que visitar a Guayaquil City en el reducto del Christian Benítez en Parque Samanes.

El 1-1 contra Lanús lo deja en segundo puesto con siete puntos, uno menos que Lanús, pero con dos choques de visita, mientras que los argentinos jugarán sus dos duelos restantes de local. En Copa Sudamericana solo clasifica el primero de cada grupo.