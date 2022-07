Ganar la segunda etapa del campeonato ecuatoriano, para evitar jugar la final (el 6 y 13 de noviembre), es el objetivo que se trazaron en Barcelona. Así lo repitió el director técnico Jorge Célico, el presidente Carlos Alfaro Moreno y los jugadores, pero este cada vez se les va ‘escapando de las manos’.

Después del empate (2-2) con 9 de Octubre, que se disputó por la tercera fecha de la LigaPro, el Ídolo del Astillero se quedó en el sexto puesto de la tabla de posiciones con cuatro puntos, a tres unidades de distancia del puntero Aucas (7).

Ante este panorama, el entrenador Janio Pinto y el exfutbolista Julio César Rosero consideran que la irregularidad del equipo se debe a que no hay un modelo de juego definido y varios jugadores están fuera de forma, sin físico, razones por las que, incluso, podrían perder la final.

“El problema está en el modelo de juego que quiere imponer el técnico. No vemos movimientos que nos indiquen que están mejorando. Célico tiene que analizar bien lo que le pueden aportar sus jugadores a su idea, las características que tienen. Vemos que otros equipos están mejorando en su juego y si Barcelona no sale del hueco no podrá hacerles pelea”, manifestó Rosero.

En su reciente choque, el técnico del Súper 9, Juan Carlos ‘Pechón’ León, cambió su alineación, pasó de un 4-2-3-1 a un 3-4-3, y presionó a los amarillos en su salida, lo cual dejó en evidencia que Carlos ‘Paco’ Rodríguez, Leonel Quiñónez y Bruno Piñatares están fuera de forma física, según Pinto.

“No tienen juego colectivo que les permita salir y armar jugadas. A eso se suma la mala condición física de Rodríguez, Quiñónez y Piñatares, ellos están lentos y siempre quedan mal parados cuando los atacan. Tienen que buscar el juego colectivo para que tengan fluidez en el juego. Actualmente juegan más al pelotazo y toman malas decisiones”, acotó el estratega brasileño.

El árbitro Roddy Zambrano es rodeado por los jugadores durante una de las jugadas de VAR Christian Vinueza

Finalmente, destacó que las contrataciones de Jhon Jairo Cifuente y Fidel Martínez han sido positivas, debido a que le han dado movilidad al ataque amarillo. “En ataque mejoró, pero en defensa no sucedió lo mismo. Célico tendrá que buscar un balance porque siempre queda mal parado atrás”.

El entrenador Jorge Célico, tras el empate de Barcelona con 9 de Octubre, manifestó que tuvieron un partido complicado. “Nueve de Octubre hizo un buen partido, un buen planteo. Nosotros no encontramos la forma de romper esos fuera de juego, fue un arma que utilizaron bien”.

Luis Muentes: “Los reclamos son los que hacen retrasar los partidos”

Los reclamos excesivos de los jugadores en el empate (2-2) de Barcelona ante 9 de Octubre, cuando el árbitro central Roddy Zambrano era llamado para revisar alguna jugada dudosa en el VAR (Árbitro asistente de video), el cual contó con este sistema, fueron los causantes de que el enfrentamiento se extienda hasta los 120 minutos, según Luis Muentes, presidente del gremio arbitral.

“Que los jugadores empiecen a reclamar y obstruir el paso al árbitro cuando va a revisar el VAR hace que se retrase el partido. En ese momento el árbitro está en una comunicación directa y lo están fastidiando. A los jugadores se les debería inculcar que el réferi tiene que escuchar la conversación para ver si es pertinente revisar la jugada”, explicó Muentes.

En el enfrentamiento entre el Ídolo y Súper 9, que se disputó el domingo pasado en el estadio Monumental, por la intervención del VAR, en el primer tiempo el réferi Roddy Zambrano tuvo que adicionar 14 minutos, mientras que en el complemento agregó 16 minutos, lo cual ocasionó que el choque llegue hasta los 120.

“No estamos preparados para el tema del VAR. En cada partido de la LigaPro que cuenta con VAR hemos visto que los jugadores reclaman cada jugada como que si no existiera el sistema. Incluso quieren obligar a que el árbitro revise el VAR, cuando este no depende de los réferis”, acotó.