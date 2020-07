Jordi Cruyff sigue siendo el técnico de la selección de Ecuador

El directorio de la Federación Ecuatoriana de Fútbol nunca recibió la convocatoria del presidente de la FEF, Francisco Egas, para resolver el tema sobre el contrato del técnico de la selección absoluta de Ecuador, Jordi Cruyff, reunión que estaba prevista para ayer, 21 de julio de 2022, pero que no se dio, aseguró el dirigente de la FEF, Carlos Galarza.

Los miembros de la EcuaFútbol sí se reunieron ayer en el Comité Ejecutivo, donde solo tocaron temas deportivos del campeonato. “En el Directorio se trata temas económicos y contratación del técnico (selección de Ecuador) y eso no han convocado. Supuestamente lo iban a hacer ayer (21 de julio de 202), pero nunca lo hicieron”, recalcó Galarza a diario EXPRESO.

Además, manifestó que el lunes pasado esperaban la información sobre el contrato del entrenador de la Tri, Jordi Cruyff, la cual tampoco obtuvieron. “Estamos esperando, si es que estos días no hacen nada ellos tendremos que autoconvocarnos. Egas (Francisco) con el secretario (Gustavo Silikovich) tienen que hacer la convocatoria”.

Ayer después de la reunión en el Comité Ejecutivo, Galarza le volvió a recordar al titular de la Ecuatoriana de Fútbol, Francisco Egas, que estaba pendiente la convocatoria del Directorio.

“Públicamente delante de los clubes y las asociaciones quiero decirle señor Egas y el señor Silikovich que no han convocado y quedaron en mandar información y no lo hicieron. Ayer ya les dije, ahora dependerá de él si convoca o no y si nos da la informaron”, finalizó Galarza.