Jordan Rezabala: "Fue un error salir temprano al fútbol mexicano"

En la memoria de muchas personas el nombre de Jordan Rezabala está ligado a la selección ecuatoriana sub-20 que escribió una página histórica en el fútbol local al conseguir el título Sudamericano de la categoría en Chile y ubicarse terceros en el Mundial 2019 de la misma división, en Polonia.

Eso sin contar que de esa camada salieron estrellas como Moisés Caicedo y muchos otros que brillan en el exterior. Hoy, en un Guayaquil City ya descendido, el joven de 23 años no pierde los sueños, al contrario, apuesta a elevar su nivel y ser llamado a la selección o poder llevar su fútbol al extranjero.

En conversación con EXPRESO, revela que una decisión tomada al apuro (irse a México con 18 años) le frenó su crecimiento que está camino a retomar.

¿Qué le pasó en Aucas que solo estuvo 6 meses?

Al principio fue motivante llegar al campeón de la temporada pasada (2022). Personalmente no tengo nada negativo de parte de ellos; es una institución responsable y ordenada, pero suele pasar en el fútbol que a veces tienes una expectativa de algo y pasa otra. Recuerdo que la plantilla era muy grande, por ende mis posibilidades de tener minutos eran mínimas. Aún así en el arranque del campeonato fui titular, pero tuve una expulsión contra Liga de Quito que me hizo perder un poco de espacio.

¿Fue polémica la expulsión?

Sí, terminé muy frustrado. Incluso subí una historia en mi Instagram sobre el tema... no dando de qué hablar, sino diciendo solo lo que sentía. Nunca le falté el respeto a nadie o agredí. Son cosas que pasan y me tocó respetar la decisión.

¿Qué tal ser entrenado por César Farías?

Muy buena, él es una persona muy respetuosa, y más allá de lo que haya pasado (golpeó a un jugador de Delfín), siempre busca apoyarte. En el poco tiempo que compartimos llegué a aprender muchas cosas de él.

¿Cuándo pasó lo del Delfín les pidió disculpas?

Sí, claro. Cada acción que él tomaba -sea buena o mala-, tenía una repercusión. Él era frontal, encarador, características muy buenas.

¿Cómo así volvió este año al Guayaquil City?

Fue algo muy rápido. En el partido contra Flamengo que perdimos contra Aucas, salí frustrado porque no tuve minutos y creí que podía jugar. Hablé con mi empresario y le dije que quería tener actividad y protagonismo. Fue entonces que el Guayaquil City y el profe Pool (Gavilánez) aparecieron.

¿Qué pasó con el Jordan Rezabala que quedó tercero en el Mundial Sub-20 de 2019? Muchos de esa generación ya están en el exterior

Son cosas que pasan en el fútbol. A veces las oportunidades llegan muy rápido o el proceso es muy breve... Personalmente no me quejo; estoy muy feliz por lo que han conseguido mis compañeros, eso no quiere decir que yo pueda brillar acá. Soy muy joven (23 años), así que voy a seguir trabajando de la misma manera que lo he hecho. Estoy seguro de que se vienen cosas bonitas para mí, porque es así, al que obra bien le va bien y estoy confiado en lo que le va a pasar a mi carrera.

¿Fue un error salir temprano al fútbol mexicano?

Claro, aunque depende de cada jugar. Hay a quienes les afecta más que a otros. Por ejemplo: Moisés (Caicedo) es muy joven y ya está jugando en Inglaterra. Quizás ellos se acostumbraron más rápido, pero no quiere decir que vaya a pasar lo contrario. Yo estoy confiando en lo que hago y lo que vendrá más adelante.

¿Qué fue lo que más le afectó?

Todo. Cuando me fui a México tenía 18 años, me fui solo. No es una excusa, pero afecta. No es lo mismo que estar en Ecuador, la comida, la cultura. Aprendí cosas buenas y malas que me pueden servir ahora porque en algunos años me puedo ir al extranjero.

¿Cómo ha evolucionado Jordan Rezabala?

Actualmente soy muy autocrítico, si alguien que sabe de fútbol me da un consejo, lo tomo bien. El tema físico es otra de las cosas que vengo trabajando porque no mido 1.80, sino 1.70 y eso es importante para alguien de mi estatura. Mejorar el ritmo también; lo demás se va dando poco a poco.

¿Cómo se cuida?

Desde muy chiquito (14 o 15 años) me he entrenado solo. Hago en las tardes gimnasio, algo que desde que estuve en las inferiores de Independiente del Valle me gustó siempre. Me hace sentir bien y gano en confianza.

¿Le han tocado ya la puerta otros clubes del fútbol ecuatoriano?

Sí, con mi empresario han hablado equipos muy importantes, pero no he visto algo que me llame la atención. Primero quiero afianzarme en un equipo, ir paso a paso, ser protagonista, no cambiar de equipo. Eso es importante para cuando tenga que salir, estar lo más cómodo posible.

¿Hubo alguna conversación con Pool Gavilánez para quedarse?

Para un futbolista que te digan que vas a jugar, ya es todo. Mas allá de cómo se maneje cada institución, siempre me ha tenido en cuenta y me ha dado la confianza. Con él gané minutos y conseguí la continuidad que buscaba.

¿Le ilusiona volver a la selección, pero esta vez a la mayor?

Sí, obviamente, pero no me desespero. Cuando esté allí quiero aprovecharlo estando en mi mejor nivel. No solo quiero pasar nomás, sino llegar y quedarme. He estado en todos los procesos de las selecciones nacionales inferiores, ya es tiempo de la de mayores. De llegar el momento sería muy bonito. Sin embargo eso llega con trabajo y perseverancia.

