¡El ecuatoriano Jordan Gaspar entrenó con Cristiano Ronaldo!

El nombre del futbolista ecuatoriano Jordan Gaspar pasa desapercibido en territorio nacional, pero fue el primer jugador Tricolor, y hasta el momento el único, que jugó un ‘partidillo’ y entrenó junto al astro portugués Cristiano Ronaldo, aunque quedó fascinado con la ‘magia’ que muestra el francés Karin Benzema con el esférico.

En entrevista con Diario EXTRA, Gaspar recordó con añoranza cuando fue ascendido, en abril de 2016, para entrenar con el primer plantel del Real Madrid (era de las filas del Castilla, filial de los 'blancos') con grandes estrellas mundiales como: Ronaldo, Benzema, Marcelo, Pepe, Bale, Modric, Varane, Ramos, entre otros, un mes antes de que los ‘merengues’ ganen la primera Liga de Campeones del triplete, en mayo de 2016.

El extremo por derecha, posición en la que se destaca, aseguró que los jugadores de los ‘blancos’ en la temporada 2015-16 eran ‘datos’, ya que la plantilla completa no tuvo reparos en ir a saludarlo y darle la bienvenida, a pesar de que solo iba a estar por poco tiempo. Cada jugador lo saludó con un beso, un abrazo y conversaron como si fueran ‘panas’.

Barcelona le realizó la prueba de coronavirus a sus futbolistas Leer más

Aquel día, el atacante de 24 años tuvo que esperar en el cuarto de gimnasio en las instalaciones del Real Madrid, debido a que no tenía designado un casillero en el vestuario de los ‘merengues’.

“Se me dio la oportunidad de entrenar con ellos justo en el mes que jugaron la final de la Champions contra el Atlético (Madrid), la que ganaron en penales, y esas semanas estuvieron a tope todos. Ronaldo te deja impactado por la potencia y la intensidad que pone en las prácticas, pero Benzema es fascinante porque tiene mucha magia, con gran técnica y mucha clase”, contó Gaspar, quien fichó por el Real Madrid Castilla en junio de 2015, pero recién se unió al club en enero de 2016.

Marcelo y Pepe lo apadrinaron

El atacante, oriundo de Guayaquil, Ecuador, también se quedó sorprendido con la amabilidad que le mostró el defensa portugués Pepe, quien era catalogado como uno de los centrales más rudos de Europa. El luso le dio consejos para que se sienta como en casa en los entrenamientos con el equipo que era dirigido por el técnico francés Zinedine Zidane.

“Me decía que me sienta a gusto como si estuviera con mis compañeros del Castilla, que estuviera tranquilo, que disfrute y no me meta presión porque no tenía que impresionar a nadie. Me decía que no tenga miedo, que son personas comunes y corrientes”, manifestó entre risas el ecuatoriano.

La amabilidad y alegría del carrilero brasileño Marcelo no lo sorprendió, ya que es una persona divertida, como se ha mostrado, según el tricolor. “Me decía que disfrutara, que es un privilegio estar entre ellos. Me hizo sentir muy a gusto. Hasta bromeó conmigo y me dio algunas indicaciones”.

Su llegada al Real Madrid

En la temporada 2014-15 Jordan Gaspar registró su mejor momento después de marcar 25 goles en 32 jornadas con el equipo CF Agoncillo, en la segunda división B de España, lo que valió para que al final de la campaña el Real Madrid lo contrate para su equipo filial, el Real Madrid Castilla.

El delantero ecuatoriano jugó en el Real Madrid Castilla en la temporada 2015-16.

Cortesía

En primera instancia, el ecuatoriano se iba a quedar cedido en el Unión Deportiva Logronés por seis meses (el Agoncillo y el Logroñés hicieron un convenio ese año), pero después de jugar cuatro partidos con el club logroño, en los cuales se destacó, los ‘blancos’ decidieron que lo incorporarían de inmediato.

“Había un jugador que el Real Madrid había cedido al Logroñés y trabajadores del Madrid venían a seguirlo mucho. Gracias a eso me pudieron ver y firmé un contrato de cuatro temporadas con ellos”, dijo el actual jugador del Intercity, de San Juan de Alicante, que participa en la tercera división española.

Finalmente, el delantero ecuatoriano recalcó que es hincha de Barcelona de Guayaquil y no se pierde ningún Clásico del Astillero. “No puedo ver toda la liga ecuatoriana porque no la transmiten acá (España), pero el Clásico no me lo pierdo nunca, no importa la hora que sea acá, siempre lo veo. También los sigo cuando juegan Copa Libertadores y Copa Sudamericana”.

Las guarda como si fueran un tesoro

En diciembre pasado, Gaspar y su equipo Intercity enfrentaron al Athletic Bilbao en la primera ronda de la Copa del Rey 2019-20, instancia en la que fueron eliminados (3-0), pero ese partido lo tiene como uno de los mejores recuerdos de su carrera, ya que el defensa Mikel Balenziaga le pidió la camiseta. Jordan lo 'bailó' durante los 90 minutos.

El delantero ecuatoriano (n) defiende el balón del defensa Mikel Balneziaga, en el partido por la Copa del Rey 2019-20. Cortesía

“A pesar de la derrota es un partido especial. Al final, Balenziaga me pidió la camiseta porque me salió un buen partido. En mi vida había corrido tanto que terminé exhausto y con calambres. Incluso no dejé dormir a mi esposa porque me moví durante toda la noche por el dolor de cuerpo”, dijo el tricolor.

Gaspar aseguró que al único jugador que le pidió intercambiar la remera fue al delantero italiano Ciro Inmobile, cuando el Logroñés, donde militaba el guayaquileño, enfrentó al Sevilla en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey 2015-16.

“No soy de pedir la camiseta, pero Inmobile me gusta mucho. Se la pedí en el partido, pero otro compañero ya se la había solicitado. Entonces, cuando terminó el partido él me mandó a llamar, me dio la camiseta y conversamos sobre fútbol un momento”, finalizó el ecuatoriano.