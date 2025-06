Jonny Uchuari deja atrás agridulce paso por Brasil y llega a Aucas

El Pipiolo ganó en Brasil el título del torneo estadual amazonense, aún así el equipo no pagó sueldos.

Tras casi diez meses de jugar en el Amazonas FC de Brasil, el volante ecuatoriano Jonny Uchuari regresó al país como jugador libre, acogiéndose al derecho de rescindir su contrato con el club por falta de pago de al menos tres meses; de ahí que en las últimas horas trascendió su vinculación oficial con Aucas.

Con 31 años de edad, el jugador lojano cuenta a EXPRESO su última turbulenta experiencia internacional, pues su salida de Brasil fue abrupta, sin poder terminar la duración del contrato.

“Cuando uno sale (al extranjero) espera que la situación económica mejore... lastimosamente este no fue mi caso, porque me adeudan casi cuatro meses y me tocó demandar al club a través de la FIFA”, precisó a este diario.

Y es que el volante viajó a Brasil con su esposa e hijo con la finalidad de triunfar. Y lo logró. Ganó el título estadual amazonense, aportando con asistencias y goles; sin embargo, el elenco no cumplió y por eso la FIFA le dio la razón, dejándolo libre por incumplimiento de pagos, sin tener respuesta del Amazonas FC.

Además, el club quedó debiendo cinco meses de arriendo del lugar en el que Uchuari vivía, y que al final el mismo jugador debió asumir para poder volver a Ecuador.

Uchuari tuvo varias semanas de trabajo individual en Loja hasta que se concretó su vínculo con Aucas. CORTESÍA

Garantías FIFA para el retorno

De acuerdo con el Pipiolo, como es apodado Uchuari en el fútbol, es la primera vez que le toca vivir una experiencia de deudas así en su carrera. Sin embargo eso sirvió para darse cuenta de que “al ser un jugador extranjero, la FIFA te avala muchísimo y te respalda al 100%, por eso los casos que van a esa instancia siempre los gana el jugador y eso también se ha notado en Ecuador”.

Antes de demandar a su exclub, el lojano también recibió apoyo de la Asociación de Futbolistas del Ecuador, presidida por Carlos Tenorio, y de uno de sus amigos personales, Luis Fernando Saritama.

Nuevo inicio en Aucas para el lojano

Tras recibir la notificación de que era jugador libre por parte de la FIFA, Uchuari, mundialista Sub-17 en México 2011, confiesa que tuvo dos ofertas de clubes ecuatorianos para continuar con su carrera.

“Habían dos posibilidades de equipos de la capital para seguir jugando. A mí me gusta mucho la idea de volver a Ecuador y disputar el segundo semestre de la Liga Pro”, decía Jonny antes de confirmarse que jugará en Aucas.

“Llegué a un acuerdo tras analizar otra oferta que tenía. Me gustó más la opción de Aucas y es donde jugaré en lo que resta de la temporada”, precisó el futbolista, quien aceleró las negociaciones, ya que este lunes se cierra el libro de pases en el fútbol ecuatoriano.

De acuerdo con los registros, Aucas será el cuarto equipo capitalino en el que el mediocampista lojano milite en lo que va de su carrera, tras pasar por Liga Deportiva Universitaria de Quito, Independiente del Valle, donde logró el subcampeonato de la Copa Libertadores en 2016, y El Nacional.

De lo que se sabe, Uchuari llega en forma, pues se mantuvo entrenando en Loja, ciudad en la que también tiene una escuela de fútbol bajo el nombre ‘Pipiolos Uchuari’.

