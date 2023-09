El tenista estadounidense, acompañado de toda su familia la tarde del jueves pasado, luego de quedar eliminado del US Open y jugar el último partido de su carrera.

Con sus 2,08 metros de estatura, el tenista estadounidense John Isner (38 años) bien podría haber encajado en el básquet y ser una figura de la NBA. Sin embargo, tuvo otros planes para su carrera deportiva y se decidió por el tenis, disciplina en la que el jueves pasado jugó su último partido como profesional y como singlista, en el que remontó dos sets, pero perdió ante su compatriota Michael Mmoh por 3-6, 4-6, 7-6 (7/3), 6-4 y 7-6 (10/7), en el US Open que actualmente se disputa en Estados Unidos.

El marco del último adiós fue emotivo. Se fue ovacionado, con lágrimas y acompañado por su familia.

Muy a su estilo, en su último partido batalló de comienzo a fin, como en toda su carrera. Tras casi cuatro horas de disputa, no regaló nada e incluso lamentó el haber perdido como si fuese un joven que recién iniciaba su carrera. Al final, se sentó en el banco y se cubrió con la toalla para tapar sus lágrimas.

Isner, dueño del récord de ‘aces’ en toda la historia de la ATP (14.411 antes del US Open 2023), tuvo el jueves también una pelota de partido en el quinto set para seguir vivo en el torneo, pero acabó sucumbiendo en el ‘súper tie break’.

“Es duro. Quiero pensar que trabajé lo más duro que pude”, dijo Isner en un emotivo discurso con la voz entrecortada. “Es por esto que he trabajado tanto, para jugar en ambientes como este”, agradeció. “Jugar con este público y tener este apoyo es muy especial. Así que gracias”, concluyó.

“Quiero dar las mayores felicitaciones a John. Ha tenido una carrera increíble”, dijo Mmoh, actual número 89 de la ATP. “Es un momento especial para mí, pero todavía más para John por todo lo que ha hecho estos 20 años”, agregó.

Isner en el Abierto de Estados Unidos de este año ya había derrotado en el debut el martes 29 de agosto al argentino Facundo Díaz Acosta en tres sets y después recibió un homenaje en la pista por parte de la Asociación de Tenis estadounidense. En ese momento su familia fue invitada a ingresar en la cancha.

Antes del US Open, Isner anunció su retiro en sus redes sociales: “Después de 17 años en el circuito, es momento de decir adiós. Esta transición no será fácil, pero tengo ganas de disfrutar cada segundo con mi increíble familia. El US Open será mi último torneo”.

Aunque la acción continuó para el gigante estadounidense en el dobles junto a Jack Sock, no fue por mucho tiempo, pues también fueron eliminados a las pocas horas. Una vez terminada su participación, entonces sí colgó la raqueta definitivamente.

Conocido como Big John, fue ganador de 16 títulos de la ATP, incluido un Masters 1000. Este año compitió por decimoséptima ocasión en Flushing Meadows, donde su mejor resultado fueron los cuartos de final de 2011 y 2018.

En su carrera, Isner fue el estadounidense mejor situado en el ranking mundial durante nueve temporadas y concluyó en el top 20 de la ATP entre 2010 y 2019. En 2018 ocupó su mejor posición, el escalón número 8. El día de su retiro su posición 157 en el ranking fue solo válido para la estadística.

También fue uno de los protagonistas del partido más largo de la historia del tenis sobre césped, ocurrido en la primera ronda de Wimbledon en 2010. Allí venció al francés Nicolas Mahut después de 11 horas y cinco minutos con un marcador de 70-68 en el quinto y último set. El partido se dilató tres días debido a la falta de luz natural en All England, lo que obligo a que fuera interrumpido en dos jornadas. Hoy una placa recuerda ese hito en la Catedral.

