Johao Párraga tiene ilusiones de peso

A los nueve años Johao Párraga Lucas empezó a caminar hacia un sueño. Desde niño anhelaba cubrirse de la bandera tricolor, representar al país que lo vio nacer y llegar a lo más alto en el ámbito deportivo.

Hoy, seis años después, el deportista manabita dedicado al levantamiento de pesas ve muy cerca aquellas aspiraciones. “Todos los esfuerzos, la dedicación y el trabajo fuerte traen sus recompensas”, precisa.

Párraga recuerda que empezó a entrenar en la Federación Deportiva de Manabí una vez que se vio admirado por la fuerza y entrega que ponían de manifiesto los pesistas. Fue entonces que se vio maravillado por este deporte y minuciosamente fue abriéndose espacio.

“Nunca pensé llegar a esta disciplina, pero me atrajo mucho la actitud que ponen en cada entrenamiento y competencia. Me dije a mí mismo que me gustaría estar allí y gracias a Dios vamos por el camino correcto”, asegura.

El pesista portovejense, fruto de su permanente esfuerzo, traducido además en el apoyo de sus padres, ha representado a la provincia en varias competencias de carácter nacional. En los Juegos Nacionales ha cumplido destacadas participaciones. “La primera ocasión pude lograr tres medallas de oro, luego fueron dos doradas y una de plata, y posteriormente fueron tres de los diferentes valores que obtuve”.

Johao se mantuvo inactivo en tiempos de pandemia, pero hace tres meses retomó con mucha convicción sus jornadas arduas de contacto con el deporte, en el Coliseo La California.

“Cuando era principiante soñaba con competencias para alcanzar experiencia, pero ahora que he mejorado tengo la mentalidad puesta en mis objetivos. La parte psicológica es importante. Quiero seguir llevando la bandera de Manabí, pero mi máximo sueño es representar a mi patria”, exterioriza el halterista.

La última participación de Párraga (55 kg) fue en el Nacional Prejuvenil Online de Pesas, en el que los deportistas de las diferentes provincias compitieron desde su lugar de entrenamiento, cumpliendo con todas las medidas de bioseguridad vigentes en el país.

La actitud que se necesita para practicar este deporte siempre me ha atraído, eso lo pongo día a día en mis entrenamientos.



El deportista ocupó el sexto lugar tanto en la modalidad envión (con 84 kg) como en el total olímpico (con 154 kg), además del séptimo puesto en arranque (con 70 kg). Durante su participación en el certamen adquirió experiencias que le servirán para nuevos torneos.

“El consejo que les doy a los deportistas es que nunca piensen lo contrario, crean en ustedes. Lo que se proyecten, cúmplanlo, no lo eliminen de sus mentes, no se rindan. Si fallan, sean persistentes. Así empecé yo y ahora sigo levantando pesas y mis sueños”, concluye.