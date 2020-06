Johan Mina "orgulloso" de haber fichado por el Werder Bremen alemán

Para Johan Mina, el presenciar un encuentro del Werder Bremen, previo a la paralización por la pandemia de coronavirus, fue clave para aceptar la propuesta del cuadro alemán.

En sus primeras declaraciones oficiales en su nuevo club, el delantero ecuatoriano resaltó que "ver cómo la afición llena el estadio de verde y blanco y la atmósfera que son capaces de crear durante el juego es realmente impresionante" y acotó que otro factor decisivo fue "que se conoce al equipo sobre todo por su trabajo con los jóvenes".

Resaltó que dar el salto al fútbol europeo es un gran reto para el que está preparado. "Es una sensación increíble que nos enorgullece mucho a mí y a mi familia. No todos los jóvenes futbolistas de Ecuador tienen la oportunidad de ir a Europa para realizar su sueño. Por lo tanto, me gusta esta oportunidad. El interés de Werder Bremen es, por supuesto, una confirmación del arduo trabajo de los últimos años, pero al mismo tiempo es un gran desafío", manifestó Mina.

Mina contó que su ídolo es el brasileño Kaká, del que "siempre me ha gustado su forma de jugar, sobre todo su rapidez. No hay muchos jugadores que dominen tanto el balón y que nos hayan dejado tan buenas jugadas", y también destacó la figura del peruano Claudio Pizarro, histórico del Werder Bremen, del que dijo es un ejemplo a seguir "no solo por la cantidad de goles que lleva a la espalda, sino también por su increíble carrera".

Mientras espera la confirmación de su viaje a Alemania, Johan indicó que "continúo trabajando en mi estado físico y disfrutando el tiempo con mis amigos y familiares antes de mudarme a Bremen para comenzar la pretemporada".