Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Deportes

De villano a figura: Joel Ordóñez hizo historia en Champions con su primer gol.
De villano a figura: Joel Ordóñez hizo historia en Champions con su primer gol.Cortesía

Joel Ordóñez pasó del autogol al primer gol en la Champions ante Atlético de Madrid

El defensor ecuatoriano se redimió tras un autogol en Bélgica y marcó ante Atlético en el Metropolitano de Madrid

De la pesadilla al éxtasis. Así escribe la historia del ecuatoriano Joel Ordóñez en la Champions League. El defensor del Club Brujas puso su nombre en letras grandes en el estadio Metropolitano, cuando al minuto 36 apareció como un delantero más para marcar el 1-1 ante el  Atlético de Madrid.

RELACIONADAS

El gol fue de cabeza, como delantero y luego Ordóñez lo gritó de rodillas, con el alma. Fue un desahogo puro. Porque su historia en esta edición de la UEFA Champions League había comenzado con tristeza. En el primer duelo disputado en Bélgica, cuando el partido del empate 3-3, el zaguero ecuatoriano marcó en propia puerta al minuto 79. Un golpe duro, de esos que marcan. Era un autogol. 

La revancha de Ordóñez

Achraf Hakimi1

Achraf Hakimi a juicio por violación: Esto dicen los cargos que se le imputan

Leer más

Pero el fútbol siempre da revancha. Y Joel la tomó. En territorio español, en un escenario de élite, se levantó como los grandes. Anticipó, conectó y celebró. Ese gol no solo significó el empate, también fue una declaración de carácter.

RELACIONADAS

El central tricolor, que a inicios de enero de 2026 sonó como posible refuerzo del Liverpool FC, confirma que su crecimiento no es casualidad. Con la Selección de Ecuador ya había demostrado personalidad; ahora lo hace en la máxima vitrina europea.

De niño escuchaba el himno de la Champions y soñaba. Hoy no solo lo escucha en la cancha: también marca goles. Joel Ordóñez pasó de la tristeza a la historia. Y el continente ya sabe su nombre.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Ecuarunari exige el archivo del proyecto de ley de minería por inconstitucional

  2. Potente tormenta paraliza noreste de EE.UU. y deja a Nueva York bajo nevada récord

  3. Brenda en Viña del Mar 2026: hora de presentación y qué necesita para clasificar

  4. Robo de cables en Quito: detenidos enfrentan penas de hasta 10 años de prisión

  5. ¿En qué situación se encuentran Ucrania y Rusia tras cuatro años de guerra?

LO MÁS VISTO

  1. ¿Qué ciudadanos son elegibles para la devolución del IVA? Una guía completa

  2. Jan Topic niega compartir casa con Aquiles Álvarez y desafía al ministro Reimberg

  3. Décimo cuarto sueldo 2026 en Ecuador: monto, fechas y cómo calcularlo

  4. Mecanismos legales para garantizar la devolución del IVA a adultos mayores en Ecuador

  5. Décimo cuarto sueldo 2026: cuánto dinero recibirás y hasta cuándo cobrarlo

Te recomendamos