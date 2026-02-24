Joel Ordóñez pasó del autogol al primer gol en la Champions ante Atlético de Madrid

El defensor ecuatoriano se redimió tras un autogol en Bélgica y marcó ante Atlético en el Metropolitano de Madrid

De la pesadilla al éxtasis. Así escribe la historia del ecuatoriano Joel Ordóñez en la Champions League. El defensor del Club Brujas puso su nombre en letras grandes en el estadio Metropolitano, cuando al minuto 36 apareció como un delantero más para marcar el 1-1 ante el Atlético de Madrid.

El gol fue de cabeza, como delantero y luego Ordóñez lo gritó de rodillas, con el alma. Fue un desahogo puro. Porque su historia en esta edición de la UEFA Champions League había comenzado con tristeza. En el primer duelo disputado en Bélgica, cuando el partido del empate 3-3, el zaguero ecuatoriano marcó en propia puerta al minuto 79. Un golpe duro, de esos que marcan. Era un autogol.

¡GOL ECUATORIANO EN LA #CHAMPIONS! Joel Ordóñez marcó de cabeza el 1-1 de Brujas ante Atlético de Madrid, y la serie vuelve a estar igualada. La bronca del Cholo...



📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/KnSBJjjlJx — SportsCenter (@SC_ESPN) February 24, 2026

La revancha de Ordóñez

Achraf Hakimi a juicio por violación: Esto dicen los cargos que se le imputan Leer más

Pero el fútbol siempre da revancha. Y Joel la tomó. En territorio español, en un escenario de élite, se levantó como los grandes. Anticipó, conectó y celebró. Ese gol no solo significó el empate, también fue una declaración de carácter.

El central tricolor, que a inicios de enero de 2026 sonó como posible refuerzo del Liverpool FC, confirma que su crecimiento no es casualidad. Con la Selección de Ecuador ya había demostrado personalidad; ahora lo hace en la máxima vitrina europea.

De niño escuchaba el himno de la Champions y soñaba. Hoy no solo lo escucha en la cancha: también marca goles. Joel Ordóñez pasó de la tristeza a la historia. Y el continente ya sabe su nombre.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!