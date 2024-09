Joel Ordóñez es un defensa central con alma de delantero

Joel Ordóñez comenzó su carrera como delantero, y su apodo ‘Balotelli’ reflejaba su habilidad para marcar goles. A pesar de su talento en esa posición, Ordóñez demostró tener cualidades defensivas excepcionales que lo llevaron a destacar en Europa como defensor y a ser convocado a la selección de Ecuador.

En conversación con EXPRESO, el director técnico Luis ‘Choco’ Medina reveló que comenzó a preparar a Ordóñez en 2013, cuando, con apenas 9 años, se unió al club guayaquileño Norte América. Originalmente reclutado para jugar como atacante en la categoría sub-12, Ordóñez destacó desde el inicio.

“Joel impresionó desde que hizo las pruebas. Tenía muy buenas condiciones para ser delantero porque era rápido, tenía regate y se sabía posicionar para ganar el balón a los rivales. Aparte, que se imponía con su físico, no parecía un niño que recién se estaba formando”, reveló.

Sin embargo, en 2014, la carrera de Ordóñez dio un giro inesperado. Durante un torneo amistoso de fútbol 7 en Brasil, donde Norte América llegó a la final contra Benfica, Ordóñez demostró habilidades defensivas sobresalientes.

“En ese torneo, en el que ya enfrentó a equipos de otros países, vi que Joel sería un buen central porque era muy fuerte en el uno contra uno, se posicionaba bien para arrebatar el balón y ganaba los duelos. Marcaba bien cuando todavía no tenía las bases para ser un defensor. Era buen delantero, pero era mejor defendiendo”, contó.

Al regresar a Ecuador, Medina le informó a Ordóñez que iba a ser el nuevo defensor del equipo. Aunque Ordóñez no recibió la noticia con entusiasmo y temió que se le considerara un delantero “malo”, su perspectiva cambió cuando Medina le aseguró que sus habilidades defensivas podrían llevarlo a Europa.

Joel Ordóñez (i) junto al entrenador Luis Medina (c). Cortesía

“Yo le expliqué a sus padres que Joel iba a empezar a jugar como defensa y ellos me dijeron que estaba bien, pero a Joel no le gustó la idea, él se enojó y puso una carita de que quería llorar luego de decirle que empezaría a jugar como defensa, él pensó que yo lo movía porque no había rendido como delantero”, dijo.

Sin embargo, al mencionarle que sus cualidades como defensor lo podrían llevar hasta un equipo de Europa, ahora es titular en Brujas, de la primera división de Bélgica, cambió su forma de pensar y metió empeñó en su nueva posición en la cancha.

“Recién los convencí cuando le dije que se iba a ir a Europa, ahí se animó. Luego, con mucho empeño trabajó en las coberturas, el juego aéreo y la marca para que no haga faltas, porque por su físico se imponía. Todo esto lo aprendió rápido y lo unió a su buena visión y conducción del balón”, destacó.

Joel Ordóñez es guayaquileño y se formó en el club Norte América. Cortesía

El esfuerzo de Ordóñez

Ordóñez siempre mostró deseos de superarse para ayudar económicamente a su familia. Todos los días tomaba transporte público desde Socio Vivienda 2, en el noroeste de Guayaquil, para llegar a las calles 38 y Portete, en el suburbio porteño, donde los recogía el técnico Medina.

“Desde niño fue responsable. Por varios años lo pasé viendo todos los días por el mismo lugar, para ir a entrenar al parque Samanes (norte de Guayaquil), y nunca llegó tarde. Él no tenía dinero para formarse, pero con la ayuda de su familia y su esfuerzo llegó a Europa”, acotó sobre Ordóñez, que en 2017 se unió a Independiente del Valle.

LA TUVO COMPLICADA EN BRUJAS

En agosto de 2022, Brujas pagó 4 millones de dólares a los Rayados para fichar a Ordóñez, quien no dudó en dar el salto al balompié de Bélgica. Sin embargo, su adaptación no fue fácil.

“Los primeros meses fueron duros para él. Me contó que no se podía comunicar con sus compañeros porque no sabía inglés, incluso por eso lo iban a sacar del equipo. Pero puso empeño en aprender el idioma y se ganó un puesto de titular. Ahora jugará la Champions League y ya es parte de la selección de Ecuador”, dijo.

La Tricolor visitará a Brasil el viernes 6 de septiembre de 2026, en la fecha 7 de las eliminatorias sudamericanas, cotejo en el que Ordóñez podría debutar con la Tri en un compromiso oficial.

