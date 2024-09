Eliminatorias sudamericanas 2026: Tabla de posiciones, estadísticas y programación

Las eliminatorias para la Copa de Mundo 2026 se reanudarán con la fecha 7, que se disputará entre el jueves 5 y viernes 6 de septiembre de 2024, y a la selección de Ecuador le tocará visitar a Brasil.

(Te invito a leer: Eliminatorias sudamericanas: Ecuador prepara la estrategia para la visita a Brasil)

PROGRAMACIÓN DE LA FECHA 7

Ecuador vs Brasil: la inteligencia artificial ya eligió al ganador Leer más

Esta jornada fue programada en dos días. En el primero se jugarán los choques entre: Bolivia vs. Venezuela y Argentina vs. Chile, en cambio en el segundo se enfrentarán: Brasil vs. Ecuador, Uruguay vs. Paraguay y Perú vs. Colombia.

JUEVES 5 DE SEPTIEMBRE

Bolivia vs. Venezuela / 15:00 / Estadio Municipal de El Alto (El Alto)

Argentina vs. Chile / 19:00 / Estadio Mâs Monumental (Buenos Aires)

VIERNES 6 DE SEPTIEMBRE

Uruguay vs. Paraguay / 18:30 / Estadio Centenario (Montevideo)

Brasil vs. Ecuador / 20:00 / Estadio Major Antônio Couto Pereira (Curitiba)

Perú vs. Colombia / 20:30 / Estadio Nacional (Lima)

🎯 Afinando la puntería pic.twitter.com/KdPnkbpi4h — La Tri 🇪🇨 (@LaTri) September 3, 2024

ASÍ VA LA TABLA DE POSICIONES

La tabla de posiciones de las eliminatorias es liderada por la selección de Argentina, con puntos. Mientras tanto, Ecuador ocupa el quinto puesto de la clasificación, con 8 unidades.

CLASIFICACIÓN

Argentina: 15 puntos (+6 DG) Uruguay: 13 puntos (+8 DG) Colombia: 12 puntos (+3 DG) Venezuela: 9 puntos (+3 DG) Ecuador: 8 puntos (+2 DG) Brasil: 7 puntos (+1 DG) Paraguay: 5 puntos (-2 DG) Chile: 5 puntos (-4 DG) Bolivia: 3 puntos (-10 DG) Perú: 2 puntos (-7 DG)

LOS GOLEADORES

Las anotaciones estarán aseguradas en esta jornada, porque el goleador de las eliminatorias, el delantero uruguayo Darwin Núñez, con 5 tantos, estará liderando el ataque de los Charrúas.

LOS ROMPEREDES

Darwin Núñez / Uruguay / 5 goles Lionel Messi / Argentina / 3 goles Nicolás de la Cruz / Uruguay / 3 goles Rafael Borré / Colombia / 2 goles Salomón Rondón / Venezuela / 2 goles

Para más noticias de este tipo, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!