Sobre Jimmy Bran pesa la responsabilidad de defender en Colombia el título de campeón que la selección ecuatoriana sub-20 logró en el Sudamericano de Chile 2019. El estratega está consciente de ello y más bien aclara que su antecesor en el banquillo, Jorge Célico, “dejó la vara muy alta”.

En diálogo exclusivo con EXPRESO, el exdefensor de El Nacional, Manta, entre otros clubes, asegura sentirse listo para el reto que inicia este viernes 20 de enero, tiene la confianza de que podrá revalidar la corona. Y es que su llegada al equipo no fue una coincidencia, la designación al cargo del combinado sub-20 la recomendó el propio Célico, de ahí que su meta principal es aportar con nuevos jugadores a la selección mayor.

- Ecuador es el actual campeón del Sudamericano, ¿siente presión por revalidar el título?

- Más que presión siento mucha responsabilidad y compromiso de dejar en alto el nombre del país. Es un lindo reto que se me presenta, creo que será una tarea complicada porque enfrentaremos a grandes selecciones, pero confío mucho en este grupo.

- ¿Cree que Ecuador podrá retener el título?

- Ojalá que se pueda lograr, el ‘profe’ Jorge Célico dejó la vara muy alta. Sin embargo, más allá del título vamos con el objetivo de competir muy bien, clasificar al Mundial de Indonesia (se jugará desde mayo de este año) y sacar nuevos talentos para la selección de mayores.

- ¿Cómo se dio su llegada al banquillo de la sub-20?

- Hasta octubre de 2020 dirigí a la Sub-15 de Barcelona, luego, en noviembre de ese año, me llamaron de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) por recomendación de Jorge Célico. A él le había gustado el trabajo que venía haciendo. Después de año y medio de trabajo en la FEF, el ‘profe’ Célico se fue a Barcelona y me designaron en el cargo.

- ¿Se lo esperaba?

- La verdad, no. Me tomó por sorpresa porque después de salir de Barcelona no me veía en la selección. Dios ha sido muy generoso conmigo. Estar acá es un sueño cumplido para mí.

- ¿Qué espera de esta selección?

- Que salgan a la cancha con un sentido de pertenencia muy alto, que se comprometan al 100 % en pelear hasta lo último cada pelota y de defender bien nuestra camiseta.

La delegación nacional que buscará defender la corona de 2019. Archivo

- ¿Cómo es su estilo de juego?

- No soy un técnico que ‘parquea el bus atrás’ (defensivo), sino que me gusta que mis equipos siempre salgan a presionar, que no se escondan, que tengan la posesión de la pelota, que siempre busquen el arco contrario.

- La anterior sub-20 tuvo a figuras como Gonzalo Plata, José Cifuentes, Alexander Alvarado, entre otros, ¿a qué estrellas vamos a ver ahora?

- Cada camada es diferente. Sin duda que esa selección fue exitosa, tuvo jugadores que hoy son figuras en equipos importantes y en la selección mayor, pero nuestro grupo también está formado por buenos jugadores, que tienen gran proyección como Gilmar Napa, Patrickson Delgado, Patrick Mercado, Óscar Zambrano, entre otros.

- ¿Cómo siente que ven a Ecuador actualmente?

- Con mucho respeto. Somos selección fuerte y favorita. En varios amistosos pasados y en los Juegos Odesur (2022), donde terminamos segundos (se perdió ante Paraguay), todos los técnicos rivales se acercaban a felicitarme por el nivel de los chicos. Eso es un orgullo para mí como ecuatoriano.

- ¿A qué otra selección ve fuerte en este Sudamericano?

- El torneo va a estar reñido porque el nivel es muy bueno, pero veo a Brasil y Argentina como favoritas, aunque nosotros vamos convencidos de que podemos sacar la cara.

EL DETALLE

4 cupos al Mundial Sub-20 de este año, en Indonesia, entregará el Sudamericano de Colombia. A más de Chile, los rivales de la Minitri serán Bolivia (este domingo 22 de enero), Venezuela (26) y Uruguay (28).