Jhonatan Narváez en el Tour de Guangxi en vivo: sigue la etapa final de la carrera

El ciclista ecuatoriano Jhonatan Narváez, del UAE Team Emirates, busca defender su lugar en el podio del Tour de Guangxi

El Tour de Guangxi 2025 tendrá este domingo 19 de octubre, desde las 01:20 (hora de Ecuador), su etapa final en la que el ciclista ecuatoriano Jhonatan Narváez (UAE Team Emirates) asume un papel destacado.

Te invitamos a leer: Chito Vera cae por decisión dividida ante Aieman Zahabi

Situado en la tercera plaza de la clasificación general, a solo 16 segundos del líder, el británico Paul Double, el Lagarto afronta la última jornada con una doble misión: asegurar su lugar en el podio y, luchar por conseguir el título.

Este Tour de Guangxi 2025 se ha desarrollado bajo un guion bastante claro: muchas etapas para velocistas, dominadas al esprint por el joven Paul Magnier y una jornada con fuertes ascensos y con final en alto en la que Double saltó al protagonismo para asumir el liderato.

Kiara Rodríguez: empresaria y enfocada en nuevos récords 2026 Leer más

En esa quinta etapa, Narváez logró entrar en el grupo principal y marcar un resultado importante: sexto en la etapa y escalando al tercer lugar general. Ahora dispone de la última jornada, la sexta, con salida y llegada en Nanning sobre unos 134,3 km de recorrido, para sumar un nuevo logro a su palmarés.

Con la ronda china, el Lagarto cierra una exitosa temporada 2025, la primera con el UEA Team Emirates, en el que se ganó un lugar protagónico por su podios y por ser uno de los mejores gregarios para el esloveno Tadej Pogacar.

Sigue en vivo la etapa final del Tour de Guangxi 2025

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!