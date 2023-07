Jeremy Peralta, malestar y colecta mundial

Desilusión. En esa palabra bien se puede resumir lo que en estos días vive el luchador ecuatoriano Jeremy Peralta, actual campeón panamericano sub-20 de ese deporte, tras recibir la noticia de que no iba a poder defender ese título en el Mundial de la categoría que se disputará en Jordania, entre el 14 y 20 de agosto.

Resulta paradójico saber que al también medallista de plata en los Juegos Olímpicos de la Juventud (1998) se le dijo, según su entrenador, Eduardo Puentes, que ganar el título continental a inicios de julio le aseguraba el cupo a la cita máxima. Sin embargo, no fue así. No hay presupuesto. Hoy Jeremy recauda dinero en una colecta para poder acudir.

Peralta pretendía cerrar su ciclo como luchador juvenil en este evento, para luego fijarse de lleno en los Juegos Panamericanos Absolutos, a los que ya está clasificado por méritos.

“La Federación Ecuatoriana de Lucha dijo primero que el presupuesto del Mundial Sub-20 estaría en función del resultado del Panamericano de julio. Ahí Jeremy no solo que consiguió medalla, sino que también ganó la Bota de Oro (galardón entregado al considerado mejor deportista de todo el torneo). Además logró la clasificación a los Juegos Panamericanos de mayores siendo juvenil”, comentó decepcionado Puentes.

Desde el fin de semana, la plataforma GoFoundMe tiene entre sus protagonistas al luchador grecorromano tricolor, quien aspira a recaudar 6.500 dólares aproximadamente para poder ir al Mundial Sub-20. Espera lograrlo.

De acuerdo con Puentes, el monto de recaudación pudo haber sido mucho menor si la Federación Ecuatoriana se encargaba de inscribirlo en el plazo respectivo, ya que el organismo internacional (United World Wrestling) corría con todos los gastos de los luchadores inscritos, debido a un cambio de sede a última hora.

“Insistí a través de llamadas telefónicas para solicitar la inscripción del luchador, sin embargo no tuve ninguna respuesta por parte de los dirigentes. Ante eso me comuniqué con el Comité Olímpico Ecuatoriano, quienes a su vez se contactaron con la Federación y respondieron que no existía dicho presupuesto para que Jeremy acuda al Mundial”, manifestó el director técnico.

Para Luisa Valverde, luchadora libre de alto rendimiento y campeona de varios eventos internacionales, “la situación no es nueva”, por lo que hizo un nuevo llamado a las autoridades. “Lo vive él (Peralta), pero ya lo viví yo. Solo esperamos que se nos deje de hacer tanto daño a los deportistas que queremos representar al país de buena manera y que hemos demostrado que tenemos el nivel”, dijo desde Croacia, donde entrena.

Puente añadió que la Federación Ecuatoriana decidió enviar a dos luchadores sub-17 al Mundial de la categoría a disputarse en Estambul y no a Peralta.

“No puede ser que esos deportistas tengan más prioridad que Jeremy, cuando él está a vísperas de disputar los Juegos Panamericanos, con serias posibilidades de ir a París 2024”, sostuvo.

Diario EXPRESO intentó contactarse con Randy Quevedo, presidente de la Federación Ecuatoriana de Lucha, pero hasta el cierre de esta edición no hubo una respuesta.

En horas de la tarde, el Ministerio de Deportes anunció a través de un comunicado que correrán con los gastos del viaje de Jeremy Peralta para que pueda asistir tanto al Campeonato Mundial Sub-20 como los Juegos Panamericanos de Chile en Octubre.

El comunicado fue publicado al rededor de las 17:00. MINISTERIO DE DEPORTES