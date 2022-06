En el inicio del siglo 21 se vivió una de las rivalidades doradas de la marcha. El ecuatoriano Jefferson Pérez y el español Francisco Fernández protagonizaron un sinnúmero de duelos en la élite, dónde ambos coinciden en que tenían una “rivalidad fuerte”, pero que “acababa en las pistas”, en declaraciones a EXPRESO.

“Yo vengo de una generación anterior a Franciso. De una que era de los 90, marcada sobre todo por el ímpetu. Me topé con una generación de jóvenes que tenían un entrenamiento más técnico y científico. También con coraje y determinación, pero ya influía mucho el sistema de entrenamiento. Paco siempre tuvo buen equipo, además de ser muy profesional”, contó Pérez.

Jefferson Pérez: “Dirigentes, no cometan los errores de hace 25 años” Leer más

En el 2013, cuando el marchista europeo anunció su retiro, el tricolor lo calificó como "uno de los mejores en toda la historia mundial".

“Si hacemos un análisis en el año 2002, en eventos diferentes, yo quedé en primer lugar en la Copa del Mundo y él rompió el récord del mundo. En el Mundial 2003 competimos juntos: quedé primero y él segundo. En 2004 en los Juegos Olímpicos de Atenas. él fue segundo y yo cuarto. En 2006 él quedó primero en el mundial y yo segundo. Si nos damos cuenta desde el 2002 hasta 2008, siempre estuvimos en el podio”, detalló el cuencano.

En cuanto a anécdotas, el medallista de oro de Atlanta 1996, rememoró que en París 2003 aplicó una estrategia psicológica con Fernández, quién se encontraba en mejor momento. “Yo particularmente recuerdo una acción en el comedor. Cuando lo vi sabía que estaba en un gran momento, yo le hice una estrategia psicológica. Ahora que hablo con Paco me dice: 'Yo sentí esa energía cuando tú llegaste y me dijiste ¿Cómo estás?', Yo descargué energía y esa acción que hice de tocar su hombro, provocó que él sintiera que estoy bien. Quizás ese fue el momento que me marcó para tener más confianza en esa competencia”.

Por su parte, el ganador de la medalla de plata de Atenas 2004, recordó una conversación que tuvieron durante una prueba.

“Hubo una carrera donde el italiano Ivano Brunetti estaba tirando del grupo y él me comentó: “¿Crees que lo vamos a dejar, que él es mejor que nosotros?, vamos por él. Yo le dije: “Bueno, pues ve tú por él, que yo todavía no tengo prisa”. Esa es una anécdota de un momento de mucha tensión, dónde éramos rivales”.

Paquillo Fernández (i), junto a su pupila Johana Ordóñez (c) y Jefferson Pérez (d) en el estadio Alberto Spencer. Carlos Klinger

Además de ser uno de los firmes contendientes de Pérez, Paquillo es el entrenador de Johana Ordóñez, marchista guayaquileña que tuvo que cambiar su entrenamiento debido a la eliminación de la modalidad de 50 Km.

Jefferson Pérez recibió a las también campeonas Neisi Dajomes y Tamara Salazar Leer más

“Empecé a buscar a uno de los mejores, Francisco Fernández, quién fue el rival principal de nuestro campeón olímpico Jefferson Pérez. Gracias al apoyo de él, hemos ido haciendo varios cambios. Hace un año atrás era muy duro que yo pueda marchar en 1 hora y 30 minutos. La adaptación muscular fue difícil. Ahora vamos cosechando todo el trabajo, he realizado la mejor temporada de mi vida”, expresó la deportista.

En medio de dos glorias de la marcha atlética, Ordóñez se alista para el broche de oro de su 2022: El Mundial en Aragón, que inicia el próximo 15 de julio.