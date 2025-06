Jefferson Montero sobre la Selección: "No todos los convocados eran necesarios"

El 11 de octubre de 2013, Jefferson Montero marcó el gol conque se gano 1-0 a Uruguay que acercó a Ecuador al Mundial de Brasil 2014. Hoy, Montero reside en Inglaterra y observa con frialdad la reciente clasificación de la Tricolor al Mundial 2026. Según él, esta ha sido la menos celebrada de todas.

“El hincha dijo ‘ya estamos clasificados’, pero no hubo algarabía. Se puede decir que está pasando algo”, expresó.

Montero ha sido una voz crítica de la Tri por las situaciones que se han dado, las raras convocatorias y los no llamados a jugadores de LigaPro.

-¿Por qué no se festeja como antes?

-La última vez que realmente se celebró una clasificación fue en 2014. Hoy ya no hay emoción. El manejo actual de la selección ha provocado esto, y la verdad es una pena. Recuerdo que antes, días antes de los partidos, ya se sabía que el estadio estaba lleno. Eso ya no pasa.

-¿La gente lo vivía de forma distinta?

-Totalmente. También por las personas que estaban dentro de la selección. Hacían las cosas de una manera que conectaba con la gente. Recuerdo al profesor Reinaldo Rueda, un caballero, alguien que unía al grupo. Igual que el Bolillo Gómez, gente que sabía manejar al país futbolero, gente que se sentía realmente ecuatoriana”.

¿Por qué la gente ya no vive la clasificación como antes?

Porque el manejo de la selección da mucho de qué hablar. El hincha se da cuenta de muchas cosas.

-¿A qué se debe la pérdida de cariño hacia la selección?

-Creo que hay que hacer un cambio. Seguramente, con las nuevas elecciones en la FEF, veremos quién será el nuevo presidente. Es necesario un cambio desde el marketing, pero también en lo deportivo. Se necesita un entrenador con jerarquía que una al grupo. Me sorprende que el actual entrenador diga que hay que estar felices solo por clasificar, cuando con el equipo que tenemos era claro que lo íbamos a lograr. Pero con este técnico (Sebastián Beccacece), no vamos a llegar a ningún lado. No es el adecuado para esta selección.

-¿Considera que el entrenador no ha hecho lo correcto?

-Se han hecho mal muchas cosas. Y viéndolo desde otra perspectiva, no todos los jugadores que convoca son necesarios. Han cambiado muchas cosas desde nuestros tiempos hasta ahora. Hay chicos que se destacan y debería de darle la oportunidad para que esten presente en la Tricolor, ahora si luego de entrenar con los seleccionados ya no dan, es otra cosa.

-¿Qué debería hacer la selección ecuatoriana?

-Mucho. Primero, convocar a los jugadores que realmente lo merecen. Como dije hace tiempo, la selección es un privilegio, no se la puede regalar. Hay entrenadores que han rechazado venir porque no se dejan manejar como quieren quienes hoy dirigen. Y ojo, para selecciones como Argentina, Brasil, Uruguay y Ecuador, clasificar al Mundial es una obligación.

-¿Por la calidad de jugadores que tiene Ecuador?

-Exacto. Con los jugadores que tenemos, es una obligación. Son cracks. Pero hay que mejorar lo que está mal.

-¿Qué pasa con la falta de gol pese a tener una buena defensa?

-Hay que trabajar más. Hay que darle oportunidades a los jóvenes del fútbol ecuatoriano que están rindiendo en la LigaPro, hay jugadores que tienen gol, que han estado en su buen momento, pero nunca los llamaron. Pero no se les da la chance. Y cuando al entrenador se le pregunta, no quiere dar explicaciones. Habla de cosas que no interesan y esquiva las preguntas que sí importan. Para mí, no está apto para dirigir a Ecuador en un Mundial.

-¿Qué puede pasar en el Mundial?

-Tenemos un año para mejorar muchas cosas. No hay que enfocarse solo en lo que no se ve. Hay que aprovechar esta base de jugadores jóvenes que brillan en Europa, respetar ese proceso y trabajarlo bien.

-¿Cómo recuerda aquel gol frente a Uruguay?

-Fue un momento inolvidable. Un saque lateral de Juan Carlos Paredes, el centro de Antonio Valencia y ahí estaba para definir. Fue el 1-0 que nos llevó al Mundial 2014. Era otra época, se vivía con pasión. La gente celebraba de verdad. Hoy en día, el hincha dice “ya estamos clasificados” y nada más. No hay algarabía. Es como si algo estuviera pasando.

