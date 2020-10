Jefferson Montero: “Tengo 31 años y sé que puedo volver a la Tri”

Jefferson Montero hoy es jugador del Birmingham City de la Premiership League inglesa, pero en los próximos días tendrá nuevo destino. Las constantes lesiones en los últimos años lo han rezagado de ser un jugador convocable a la selección nacional y él lo reconoce, pero eso no lo desmotiva a luchar por su sueño de regresar a vestir la Tricolor.

La Turbina conversó con El Bueno, El Malo y El Feo, programa de EXPRESO que se transmite en vivo vía Facebook Live y trató varios temas: Emelec, la selección nacional, los referentes, su futuro, Barcelona, su querido Babahoyo y el recuerdo más grato que le dejó la Premier League inglesa.

Para él, el recambio generacional en la selección ecuatoriana es lógico y necesario, pero entiende que no puede ser un equipo lleno de jóvenes. Habló de tres que le gustaría ver en el equipo de Gustavo Alfaro.

“Yo siempre he dicho, desde la primera vez que vi jugar a Gonzalo Plata, para mí es el mejor, tiene unas características increíbles y estoy seguro que será uno de los máximos referentes de nuestro fútbol. De ahí, Moisés Caicedo, de Independiente del Valle, que para mí es un elemento a seguir y también está Alan Franco, que será otro referente del fútbol ecuatoriano”, señaló.

Aceptó que en dos oportunidades tuvo propuestas para jugar en Barcelona y no se dio, pero que sí jugaría en el Ídolo del Astillero.

“Mi papá quiere verme jugar ahí, he tenido la oportunidad dos veces de llegar, pero no se dio. Si el día de mañana necesitan de mí, jugaría. No soy ese tipo de jugador que dice que no voy... yo soy realista y un tipo profesional. A esto me dedico”, dijo del tema.

Su último paso por Emelec

En 2018, el Bombillo trajo a Montero a sus filas. FREDDY RODRÍGUEZ / EXPRESO

“La gente estaba entusiasmada por mi vuelta y me hicieron sentir esa emoción cuando llegué, pero no sabían lo que estaba pasando en ese momento. Yo estaba recuperándome de lesiones”.

“Con el profe (Alfredo) Arias no me fue bien, es la verdad, pero cuando llega (Mariano) Soso, él me puso delante de todos y me dio confianza. Se preocupó de mi entorno”.

“Mira lo que pasó con compañeros que tuve en ese entonces, se han ido y han tenido problemas en otros equipos, no estoy loco. En su momento la gente pensaba que yo decía cosas que no eran, pero el tiempo me ha dado la razón”.

“Como soy de frente soy de espaldas y eso no le gustó a algunos compañeros. Delante de todos yo decía las cosas claras y si no me quieres en el grupo está bien, pero yo soy profesional y voy para al frente, no soy de quedarme callado”.

“Ahora hay chicos buenos, es una transición y hay que entender eso. A veces es rápido y a veces demora, pero seguro en la segunda etapa mejora. Ahora hay un grupo muy sano y eso es bueno”.

Su gran recuerdo de la Premier

Esta foto simboliza el gran recuerdo de Montero en la Premier, al medirse contra su gran amigo, Antonio Valencia GEOFF CADDICK / EFE

“Justamente de eso hablaba con Antonio (Valencia) hace poco y estaba molestándolo que voy a subir esta foto porque tenemos una que estamos jugando Manchester United vs. Swansea y disputamos el balón y es muy linda”.

“Hay muchos recuerdos de ese partido porque cuando estábamos en la selección la idea de jugar en contra de él era difícil. Fue algo muy lindo porque tenemos una gran amistad y pudimos enfrentarnos dos ecuatoriano en la mejor liga del mundo y ese recuerdo me lo llevo siempre”.

“También pude competir con otros compañeros con Juan Carlos (Paredes), con Enner (Valencia), pero ese partido con Toño fue muy especial”.

“Fue un encuentro muy bueno porque él me conoce lo que yo voy a hacer y eso no sabían otros rivales como cuando jugué contra Arsenal, Liverpool. Él me conoce y yo lo conozco, era muy disputado, yo no me le podía ir y él no me podía ganar la raya”.

Los tiempos cambian en la Tri

Montero (d) ha sido parte de tres procesos de eliminatorias en la selección ecuatoriana. archivo expreso

“Los tiempos eran otros, empecemos por ahí. Cuando yo llegué era el único que tenía 17 años. Estaba con Iván Hurtado, Néicer Reascos, Segundo Castillo, el Patrón Guagua, Antonio (Valencia) Cevallos y me tocó compartir habitación con Iván (Hurtado). Y qué podías hacer ahí, me decían ‘Monterito tráeme agua’ y tienes que hacerlo”.

“Ahora las cosas han cambiado y te lo digo por experiencia que me tocó ir a una Copa América y me pasó. Un amigo en la mesa le hizo una broma a un compañero que recién llegaba a la selección y le dijo tráeme esto y el chico casi hasta lo golpea. Mira que era una broma y casi terminan a los golpes. Esperemos que esta transición sea diferente y los chicos escuchen”.

Su futuro

“Ahora justo estamos trabajando para el cierre de mercado en algunos países y no quiero tomar decisiones apresuradas. Hay varias (propuestas), no voy a ser concreto hasta que esté todo claro. Yo ya estuviera en algún equipo, pero hay gente que se toma tu nombre no sé con qué intención y eso retrasó negociaciones. Me pasó un par de veces así que espero que la tercera sea la vencida. Estoy seguro que no va a volver a pasar. Extraño mucho estar en la cancha”.