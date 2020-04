Javier Burrai, entre la parrilla, la limpieza y los entrenamientos

Javier Burrai es el jugador de Barcelona que más tiempo lleva en ‘cuarentena’. Su vida ha cambiado desde el pasado 26 de febrero, cuando sufrió una lesión en su rostro (doble fractura nasal y la fisura del pómulo derecho) por el doble patazo del paraguayo Jorge Benítez, delantero de Cerro Porteño.

Y la suerte no lo ha acompañado, ya que cuando podía volver a entrenar, la LigaPro dispuso la suspensión indefinida del torneo por la emergencia sanitaria en el país.

El arquero argentino lleva 35 días entre la cama de su casa, la sala, la parrilla que comparte con su novia Florencia y la piscina con su perro.

Usted ‘inauguró’ la cuarentena en Barcelona.

Por lo que me pasó, pero las dos primeras semanas fueron difíciles por la operación y el posoperatorio. Tenía todo eso en la cara y me molestaba. Fue algo duro, hasta que me quitaron lo que me cubría.

El golpe en Paraguay fue durísimo. ¿Qué recuerda?

Todo lo que pasó después del golpe no lo recuerdo. No sabía lo que había pasado en la cancha. Después, viendo los videos me di cuenta de todo lo que sucedió. Yo recién me doy cuenta de lo que pasaba cuando desperté en la clínica y comienzo a ver las luces y me comienzan a explicar lo que sucedió. Gracias a Dios ya todo ha pasado.

¿Qué aprendió en estos días?

La parrilla es algo que me gusta, trato de estar lo más ocupado todo el día. Además, ayudo en la limpieza de la casa, todo eso sirve para pasar este tiempo. A esto le sumo que ya puedo hacer muchos entrenamientos que antes no hacía.

¿La para del torneo le ha ayudado para su recuperación?

A mí me sirvió para poder tener más tiempo y estar listo para cuando sea la vuelta a los entrenamientos con todo el equipo. Yo lo estoy haciendo en casa. Cuando volvamos, ya podré hacer el trabajo en grupo.

¿Y qué hace en este tiempo para no caer en el aburrimiento?

Ahora ya puedo hacer los entrenamientos individuales. Pero me he venido moviendo en varias cosas. Darle a la parrilla es una de las opciones, también ayudar en casa, jugar con la mascota. La idea es estar en actividad, que todo ayuda.

Ahora a esperar que todo pase y volver a las prácticas.

Ahora debemos de preocuparnos de que todo esto pase, que no existan más contagiados. Hay que velar por nuestras familias. El fútbol pasó a otra cosa por ahora. Debemos de cuidar a nuestros seres queridos y pedir a Dios que todo pase.

¿Qué puede recomendar a los hinchas en este tiempo de emergencia?

Que traten de disfrutar de la familia, eso es lo que yo hago, además de jugar un poco PlayStation.