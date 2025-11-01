Jannik Sinner va por el título del Masters 1.000 de París y por el número 1 mundial

El italiano barrió 6-0 y 6-1 al alemán Zverev y jugará la final del Masters 1.000 de París ante el canadiense Auger-Aliassime

El italiano Jannik Sinner (d) aplastó al alemán Alexander Zverev (i) para avanzar a la final del Masters 1.000 de París

El italiano Jannik Sinner doblegó al alemán Alexander Zverev, defensor del título, físicamente mermado, 6-0 y 6-1, en poco más de una hora, y se jugará este domingo 2 de noviembre, desde las 09:00 (de Ecuador), el título del Masters 1.000 de París contra el canadiense Felix Auger-Aliassime.

Te invitamos a leer: Moisés Caicedo brilla en victoria del Chelsea ante Tottenham en el derbi de Londres

Será el sexto encuentro entre dos jugadores que por primera vez llegan a la final de París, y el transalpino, ganador de los dos últimos duelos, ambos en 2025, tratará de empatar a tres el cara a cara particular con el canadiense.

Sinner, que llega a la final sin haber perdido un set, será el gran favorito y, en caso de victoria, arrebatará el número 1 del mundo al español Carlos Alcaraz, aunque este puede recuperarlo si gana tres partidos durante el Torneo de Maestros de Turín y acabar así su segunda temporada en la cúspide del ráking tras 2022.

Deportivo Quito y un triste final al sueño del ascenso a la primera categoría Leer más

El italiano opta a su primer Masters 1.000 de un año peculiar para él, que pasó varios meses en el dique seco para purgar una sanción por dopaje. Pese a ello, se apuntó cuatro torneos, dos Grand Slam, Australia y Wimbledon, y jugó otras cuatro finales, dos de ellas en grandes y dos en Masters 1.000.

Contra Zverev, en una reedición de la final de Viena, Sinner no tuvo piedad de un rival al que ha ganado los cuatro últimos duelos y a quien ahora adelanta en el ránking 5-4. Con el contundente 6-0 del primer set en apenas media hora, denotaba que el germano no tenía energía, tras la dura batalla de la víspera contra el ruso Daniil Medvedev, frente a quien levantó dos bolas de partido antes de clasificase para su tercera semifinal consecutiva en París.

El golpe era de talla y la competencia del alemán tampoco fue muy superior en la segunda manga, que solo sirvió para certificar el triunfo número 25 consecutivo de Sinner bajo techo. Desde la final de Wimbledon el italiano solo ha perdido tres partidos, dos de ellos por retirada.

Va por su primer título en París

El canadiense Felix Auger-Aliassime quiere sumar la corona de París. CORTESÍA

Auger-Aliassime jugará su primera final en París, la vigésima de su carrera, tras haber derrotado al kazajo Alexander Bublik, 7-6(3) y 6-4.

A sus 25 años, Auger-Aliassime logra con este triunfo izarse a la octava plaza del ránking, sinónimo de clasificación para el Torneo de Maestros de Turín, aunque con poca ventaja sobre el italiano Lorenzo Musetti, por lo que todo dependerá de los torneos venideros.

Para seguir leyendo contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!