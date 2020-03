Iván Kaviedes aún conserva la camiseta de David Beckham

Jaime Iván Kaviedes, uno de los históricos jugadores de la selección ecuatoriana de fútbol, a propósito de los duelos que tuvo Ecuador en el Mundial de Alemania 2006, que se han vuelto a transmitir en el país, contó sobe la anécdota que tuvo con el exjugador, David Beckham.

Kaviedes, mediante un video que subió a su cuenta de Instagram, explicó que antes de que la Tricolor enfrente en los octavos de final a Inglaterra, por intermedio de un amigo en común, pudo solicitar la camiseta de la estrella inglesa.

“Por intermedio de Ramón Martínez, un empresario que tuvo contacto conmigo en 1998 y quien me llevó al Real Valladolid, fue quien me ayudó a pedirle la camiseta David Beckham. Él coordinó con David y dijo que estaba hecho”, inició el exatacante nacional.

El ‘Nine’ acotó que muchos pensaron que la estrella del Manchester United y Real Madrid no le había dado la camiseta, debido a que en la cancha no se la entregó, pero afirmó que en el pasillo se volvieron a encontrar y en ese momento pudieron intercambiar camisetas.

“Luego del partido que disputamos en el Mundial, me le acerqué para saludarle y le dije lo de Ramón Martínez, me dijo que sí. Hay una toma que se ve que señala hacia las gradas, muchos pensaron que se había negado a dármela, pero no fue así. Como yo salí sorteado a la prueba doping tuve que salir del camerino y a lo que regresaba me lo topé en el pasillo y fue ahí cuando me la dio”.

El exatacante ecuatoriano indicó que Beckham conserva la camiseta ecuatoriana en un museo que tiene en Manchester y que blusa del también exjugador inglés actualmente está en Santo Domingo.

“Cuando llegué al país, la camiseta se la di a José Francisco Cevallos, quien tenía una canchita sintética en el norte de Guayaquil. Luego la tuvo por algún tiempo Óscar Arcentales, actual alcalde de Pedernales, y ahora la tengo en Santo Domingo”.

Kaviedes también destacó que luego del compromiso que Ecuador disputó ante Inglatera, Beckham acudió al camerino de la Tri. “Beckham es una buena persona, un gran profesional. Cuando terminó el partido fue al camerino de Ecuador a felicitar a todo el grupo. Reconoció el buen partido que hicimos esa tarde, aunque lamentablemente nos tocó quedar eliminados”.

Kaviedes es uno de los jugadores más recordados de la Tricolor, debido a que él marcó el gol (ante Uruguay en 2001) de la clasificación al primer Mundial de Ecuador (Corea y Japón 2002).

En la cita ecuménica de 2002, el ‘Nine’ pudo disputar dos encuentros, mientras que en Alemania 2006 estuvo en los cuatro partidos de la Tricolor, con la que pudo marcar uno de los tres goles con los que Ecuador derrotó a Costa Rica, en la fase de grupos.