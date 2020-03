Carlos Tenorio: "Siempre va a pesar el partido contra Inglaterra"

A propósito del partido del recuerdo, que se disputó hace 14 años en el Mundial de Alemania 2006 entre Ecuador e Inglaterra, y que esta tarde se transmitirá el canal local Teleamazonas, el exdelantero Carlos Tenorio habló sobre lo que fue haber estado en dicho compromiso.

Tenorio, en una entrevista con Radio La Red de Quito, aseguró que aún lamenta la oportunidad que tuvo de haber anotado un gol para la Tri, algo que con lo cual habría cambiado la historia del combinado ecuatoriano.

“Van catorce años, pero va a pasar toda la vida y siempre me va a doler ese gol que no entró ante Inglaterra”, sostuvo el ‘Demoledor’.

El exatacante nacional revivió dicha jugada, la cual se dio a los 10 minutos del primer tiempo: “Cuando controlo la pelota que venía de aire, defino como debía pero viene la gran reacción de Cole. La pelota iba al ángulo, pero la desvío”.

Tenorio recordó también la única conquista del partido, que se dio tras un disparo de tiro libre de David Beckham. El exgoleador ecuatoriano afirmó que si el golero de aquel entonces, Christian Mora, hubiera escuchado al DT Luis Fernando Suárez, Ecuador habría pasado “sin problemas” a los cuartos de final.

“Mora era un gran arquero pero a veces no le gustaba escuchar. El Profe le decía que si había tiro libre de Beckham dé un paso al costado antes, pero no lo hizo e igual rozó la pelota. Si hubiera oído, seguro que llegaba al balón y no era gol”, concluyó el exjugador nacional.