El entrenador de Emelec está fastidiado. Más allá de la derrota 1-3 contra Barcelona, la tarde de este lunes 19 de septiembre de 2022, en el estadio Capwell, a Ismael Rescalvo le molestó el manejo reglamentario sobre lo vivido el domingo, cuando se suspendió el partido tras el lanzamiento de objetos por parte de los hinchas azules.

"Creo que no se aplicó el reglamento y pasó lo que quería Barcelona: que se jugase a otra hora y sin público. Creo que no debimos presentarnos al partido porque nos sentimos perjudicados por todas las decisiones que se tomaron desde ayer (domingo) y creo que estaba en mi derecho de hacerlo porque el reglamento no se aplicó y el partido se tenía que jugar a otra hora, con otro clima y en otras circunstancias. En eso Emelec fue perjudicado", inició el entrenador español tras el partido.

Y explicó su verdad. "Cuando hay lanzamiento de objetos se debe avisar por megafonía para advertir a la gente. Después viene un segundo aviso y al tercero, si el árbitro cree que no está apto para la seguridad, se suspende. El año pasado debió suspenderse la final contra Independiente por el estado de juego, por el clima".

Hablando de fútbol, él está convencido de que la tarjeta roja a Dixon Arroyo, en el primer tiempo, fue determinante. "La expulsión trastocó los planes. A pesar del clima y del jugador menos, les empatamos, hasta tuvimos oportunidad para ponernos adelante. Con el 1-2 tuvimos dos claras y el equipo estaba vivo en el partido. A partir del tercer gol ya se acabó, pero durante gran parte del partido se hizo de todo. En el 11 contra 11 fuimos mejores que el rival".

La derrota dejó mal parado a Emelec en la tabla, pero Rescalvo no se rinde. "Pelearemos mientras matemáticamente tengamos los puntos. Este equipo ha demostrado esa capacidad y carácter para resolver estas situaciones. No será diferente hasta el final de temporada. Se ha complicado, se perdió con un rival directo, pero tenemos un partido menos y hay que seguir disputando la etapa porque todavía tenemos puntos", advirtió